Telekom Slovenije vzpostavil prvo mobilno intervencijsko enoto v primeru naravnih nesreč

Mobilna intervencijska enota Telekoma Slovenije je zaokrožen tehnološki sistem, ki vsebuje vse potrebno za vzpostavitev javnega mobilnega omrežja in omrežja WiFi ob izrednih okoliščinah. Sistem ima lastno baterijsko in agregatno napajanje ter zmogljivo povezavo v hrbtenično omrežje Telekoma Slovenije, ki lahko poteka tudi prek satelitov. Uporabniki se nato v mobilno omrežje in omrežje WiFi povezujejo prek sprejemno-oddajnih postaj, ki so sestavni del mobilne intervencijske enote.

Hitra dostava in aktivacija opreme

Popolna avtonomija mobilne intervencijske enote pomeni, da je celotna oprema pripravljena v večjem kovčku in jo lahko Telekom Slovenije na prizadeto območje dostavi s posebnim terensko opremljenim kombijem, če cestnih povezav ni na voljo, pa se lahko oprema dostavi tudi s helikopterskim prevozom. Ker je oprema vnaprej pripravljena na delovanje, se lahko na lokaciji aktivira v zelo kratkem času.

V Telekomu Slovenije se zavedajo, da je ob izrednih okoliščinah možnost komunikacije z namenom zaščite in reševanja življenj ter premoženja izjemno pomembna. Z mobilno intervencijsko enoto bo uporabnikom na prizadetih območjih omogočena komunikacija z bližnjimi, hkrati pa bo lažje tudi usklajevanje dela civilne zaščite, gasilcev in preostalih infrastrukturnih služb.

"Ob poplavah avgusta 2023 je na prizadetih območjih do prekinitev delovanja mobilnih komunikacij prišlo predvsem zaradi dolgotrajnega izpada električnega napajanja. V omrežju Telekoma Slovenije smo na terenu razmere reševali tudi z agregati, s čimer smo zagotavljali delovanje baznih postaj in mobilnega omrežja. Fiksno omrežje pa je bilo ponekod poškodovano neposredno in je položaj terjal začasno in trajno sanacijo predvsem kabelskega dela omrežja. Na morebitne tovrstne izjemne okoliščine želimo biti v prihodnje še bolje pripravljeni, zato smo pripravili dodatno rešitev za hitro vzpostavitev zasilnega mobilnega in brezžičnega omrežja v prizadetem kraju, če bi bilo to potrebno, hkrati pa si želimo, da bi bilo tovrstnih posredovanj čim manj," je poudaril Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije.

Omrežje Telekoma Slovenije je ob lanskih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, kot edino omrežje v Sloveniji v celoti nemoteno delovalo v treh dneh. Pri tem je Telekom Slovenije prek nacionalnega gostovanja in na prošnjo operaterjev v tem obdobju komunikacijo v svojem omrežju omogočal uporabnikom vseh operaterjev v državi.

