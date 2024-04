Kaj prinaša prenovljena predplačniška ponudba Mobi?

Telekom Slovenije je prenovil svojo predplačniško ponudbo Mobi. Med možnostmi zakupov so tudi neomejene količine, še hitrejši 5G internet s hitrostmi do 300 Mbit/s ter nižje cene. Cene ponudbe Mobi se začnejo pri 4,99 evra.

Mobi sedaj prinaša tudi zelo bogate količine interneta v EU, in sicer vse do 15 GB na mesec. Pri Telekomu so prepričani, da je Mobi tako najbolj konkurenčna ponudba na slovenskem trgu in da uporabnikom nudi največ. Uporabniki si lahko cene spustijo še za petino, če Mobi polnijo z VALÚ Moneto.

Hitrost mobilnega interneta v ponudbi seže do 300/100 Mbit/s, zakupi so brez vezave in naročnine, uporabniki pa jih lahko enostavno menjajo glede na svoje potrebe tudi prek prenovljene mobilne aplikacije Moj Telekom.

"Mobi uporabnikom prinaša predplačniške zakupe z neomejenimi količinami, v dveh zakupih največ prenosa podatkov tudi v območju EU-tarife, izjemno visoke hitrosti v vrhunskem 5G omrežju in brezskrbno uporabo mobilnih storitev. To je vrhunska predplačniška storitev, ki uporabnikom prinaša izjemne količine po najboljši ceni," pravi Luca Borzatta, direktor razvoja produktov in storitev v Telekomu Slovenije.

"Mobi je vrhunska predplačniška storitev, ki uporabnikom prinaša izjemne količine po najboljši ceni," je prepričan Luca Borzatta, direktor razvoja produktov in storitev v Telekomu Slovenije. Foto: Bojan Puhek

Cene zakupov se začnejo pri 4,99 evra za Mobi A, ki vsebuje tisoč enot klicev ali sporočil v Sloveniji ter 1 GB prenosa v Sloveniji ali v območju držav EU-tarife.

Mobi B stane 9,99 evra, omogoča pa neomejene klice in sporočila v Sloveniji, poleg tega pa 100 GB prenosa podatkov v Sloveniji in do 10,82 GB v območju držav EU-tarife.

Mobi C ponuja še več, saj so za 13,99 evra klici in sporočila v Sloveniji neomejeni, prav tako pa je neomejen prenos podatkov z limitom hitrosti pri 200 GB v Sloveniji ter do 15,15 GB prenosa podatkov v območju držav EU-tarife.

Predplačniška ponudba Mobi ob tem ohranja tarife brez zakupa, kjer uporabnik plača le storitve po porabi.

Do bonusa s polnjenjem z VALÚ Moneto

Mobi v sodelovanju z VALÚ Moneto omogoča tudi prihranek. Uporabniki lahko namreč račun Mobi polnijo tudi z VALÚ Moneto in pri vsaki polnitvi prejmejo do 20 odstotkov bonusa.

Na primer, če uporabnik račun Mobi polni z VALÚ Moneto v vrednosti 20 evrov, bo na račun Mobi prejel štiri evre več, torej 24 evrov. To pomeni dodatno znižanje cene storitev za 20 odstotkov.