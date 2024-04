"Večina telekomunikacijskih storitev v Sloveniji vsaj delno poteka prek omrežja Telekoma Slovenije, zakaj jih potem ne vzeti pri izvoru, kjer so najbolj čiste in najbolj prepričljive," je na vprašanje, zakaj je prepričan, da bi moral biti Telekom Slovenije prva izbira uporabnikov, odgovoril predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak.

"Povezovanje gre v več smeri"

V Spotkastu je prvi mož največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja odgovoril in temeljito pojasnil, na katere izmed storitev in področij delovanja Telekoma Slovenije je najbolj ponosen. Skupni imenovalec teh je, da združujejo lastno znanje in razvoj z zunanjim, je še povedal.

Cenovna vojna na dolgi rok nima zelo koristnih posledic ne za uporabnika ne za trg v celoti, je prepričan predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak. Foto: Jan Lukanović

Ozrl se je tudi na prehod Telekoma Slovenije iz (zgolj) ponudnika telekomunikacijskih storitev v ponudnika celovitih storitev. "Moto Telekoma Slovenije je, da povezujemo, in to povezovanje gre v več smeri," je pojasnil Košak. "Vse bolj se brišejo meje med telekomunikacijskimi storitvami in drugimi storitvami, napravami in povezljivostjo, zato je naravno, da je Telekom Slovenije prisoten na vseh teh področjih."

Največja ovira je pogosto …

"Zelo očitno je, da so telekomunikacije v Sloveniji zelo razvite," je sogovornik odgovoril na vprašanje, kako ocenjuje telekomunikacijski trg v Sloveniji. Ob tem pa je vendarle spomnil na regulatorja AKOS, ki si je, kot pravi, zelo prizadeval zmanjšati tržni delež Telekoma Slovenije in je pri tem tudi bil uspešen. "V določenih segmentih ima v primerjavi z drugimi državami zelo nizke tržne deleže, kar se je zgodilo na podlagi nekaterih regulatornih odločitev."

Košak pričakuje, da se bodo te regulatorne smernice in silnice veliko bolj prilagodile temu, kar je že prisotno v Evropski uniji in kar Evropska unija vse bolj poudarja: "To je infrastrukturna konkurenca in skrb za to, da se nadaljuje izgradnja optičnih omrežij. Telekom je največji graditelj optičnih omrežij v Sloveniji in edina ovira, ki jo pri tem imamo, je pravzaprav pogosto regulacija."

Boštjan Košak je v pogovoru namignil tudi na nekatera področja, ki jih pri Telekomu Slovenije intenzivno razvijajo in kjer bodo uporabniki lahko že kmalu zaznali novosti in nadgradnje. Foto: Jan Lukanović

"Spoštovati je treba dolgoročne interese uporabnikov"

Košak pozdravlja konkurenco, a opozarja, da je treba vedno imeti pred seboj dolgoročne interese uporabnikov. "Dolgoročni in kratkoročni interesi uporabnikov niso vedno enaki, zelo pomembno pa je, da imajo uporabniki znotraj celotnega slovenskega prostora čim bolj primerljivo dostopne storitve – in zato so nujne spremembe na področju regulacije, da se to lahko zagotovi."

"Več konkurence ne pomeni vedno, da bo ta boljša, lahko se tudi zmanjša," je opozoril Košak in dodal, da cenovna vojna na dolgi rok nima zelo koristnih posledic ne za uporabnika ne za trg v celoti. "Cenovna konkurenca pogosto izkrivlja naravni razvoj operaterjev," je še poudaril.

Kaj navdušuje uporabnike

Košak meni, da slovenskega uporabnika telekomunikacijskih storitev tako pri stacionarnih širokopasovnih kot tudi pri mobilnih storitvah najbolj navdušujejo uporabnost in preprostost storitev, njihova dostopnost in povezovanje storitev v prepričljivo celoto. Ponovno je spomnil na razpršenost prebivalstva v Sloveniji: "Pomembno je spoštovati, da je vsak košček Slovenije poseljen in pri tem je pomembno zagotoviti kakovostno storitev, za katero so uporabniki tudi pripravljeni plačati."

"Napovedovanje prihodnosti postaja vedno bolj tvegano, ker se spremembe dogajajo vedno hitreje," je povedal Boštjan Košak. Foto: Jan Lukanović

Košak je prepričan, da je Telekom Slovenije vedno držal primat pri uvedbi novih storitev. "Vsega niti ne omenjamo in razlagamo, a nam je pomembno, da uporabniki to opazijo," pojasnjuje Košak. Namignil je tudi na nekatera področja, ki jih intenzivno razvijajo in kjer bodo uporabniki lahko že kmalu zaznali novosti in nadgradnje.

"Spremembe se dogajajo vedno hitreje"

Tako kot imamo danes naprave in telekomunikacijske storitve, ki si jih pred desetimi leti še nismo znali predstavljati, bodo zagotovo v prihodnosti nastale takšne, ki jih danes še ne poznamo, tako v zasebnem svetu kot tudi v poslovnem in industrijskem svetu.

"Napovedovanje prihodnosti postaja vedno bolj tvegano, ker se spremembe dogajajo vedno hitreje," je povedal Košak, a je v pogovoru vendarle nekaj besed namenil tudi temu, kaj meni o tem, kakšne bodo storitve, ki bodo uporabnike najbolj navduševale.

Večina telekomunikacijskih storitev v Sloveniji vsaj delno poteka prek omrežja Telekoma Slovenije. Foto: Jan Lukanović

Ključna je uporabniška izkušnja

Ker pa niso vsi enako vešči ali celo zmožni slediti novim tehnologijam in digitalizaciji, je pogovor tekel tudi o tem, kako zagotoviti vključenost in varnost vseh skupin uporabnikov, tudi najbolj občutljivih in ranljivih. "Če ustrezno poskrbimo za uporabniško izkušnjo, o novih tehnologijah ni težko prepričati prav vseh uporabnikov, zato je uporabniška izkušnja pomembna naloga Telekoma Slovenije," je pojasnil Košak.

"Tehnologije še ne uporabljamo dovolj, da bi delali manj in bolje," je ob koncu opozoril Košak. "Morali bi ji bolj prepustiti rutinska in preprosta dela, kar bi nam omogočilo, da smo bolj povezani, da bolje komuniciramo in da bomo bolje živeli ter se bolj družili tudi zunaj digitalnega sveta," je v Spotkastu sklenil predsednik uprave Telekoma Slovenije.