Uživajmo pametno – platforma zoper pasti digitalnega sveta

V digitalnem svetu, ki nas obkroža in nam prinaša vsakovrstne pasti, so nevarnostim še posebej izpostavljeni otroci in mladostniki. Telekom Slovenije je zato v sodelovanju s strokovnjaki organizacij Logout, neodvisen.si in TOM telefon zasnoval platformo Uživajmo pametno, na kateri so zbrana priporočila in pripomočki, ki staršem in mladostnikom pomagajo pri pogovoru o digitalnih pasteh ter odgovorni in pametni rabi tehnologij.

Osnovni namen Telekomove platforme Uživajmo pametno je ozaveščanje o pametni, to je uravnoteženi, varni in odgovorni rabi digitalnih tehnologij. Priporočila so usklajena s smernicami slovenskih pediatrov za uporabo zaslonov.

Strokovnjaki poudarjajo, da je najpomembneje, da smo drug drugemu zgled, da se tudi na področju spletne varnosti nenehno izobražujemo in o tej temi pogovarjamo, da postavimo jasna pravila glede uporabe naprav in uporabljamo spletne filtre.

Pripomočki, ki so na voljo na platformi

- Prva pogodba za prvi mobitel. Z njo starši oz. skrbniki z otrokom vnaprej opredelijo družinska in splošna pravila, ko otrok prvič samostojno uporablja mobitel. S podpisom pogodbe se obe strani zavežeta k spoštovanju dogovorjenih pravil.

- Družinski načrt rabe zaslonov, ki pride v poštev, ko internet že uporablja vsa družina. Družinskim članom pomaga, da se lažje dogovorijo o pravilih, aktivnostih in časovnih okvirih uporabe interneta in zaslonov.

- Priročnik za starše v 6 korakih povzema priporočila, ki starše in otroke spodbujajo k pametni rabi digitalnih tehnologij.

- Igra Spomin je digitalna različica priljubljene igre, ki hkrati ozavešča o pametni rabi tehnologij. Vsaka sličica vključuje sporočilo, povezano z varno rabo spleta in naprav, tako da se starši lahko med igro z otroki pogovorijo o temi, ki jo kartica predstavlja.

Vsebine bodo dopolnjevali

"Pri pripravi aktivnosti smo se osredotočili na oblikovanje čim bolj konkretnih in uporabnih vsebin, ki jih bomo še dopolnjevali. Z namenom, da skupaj soustvarjamo boljši digitalni svet, so nastala tudi orodja, ki smo jih skupaj s strokovnjaki razvili na podlagi izkušenj uporabnikov, priporočil stroke in, nenazadnje, kar smo tudi sami izkusili kot starši. Pri tem z organizacijo Logout sodelujemo že od leta 2016," poudarja Petra Pust, vodja projekta Uživajmo pametno v Telekomu Slovenije.

Da je pomembno, da se pogovarjamo o tem, kar se nam v digitalnem svetu dogaja, in da se lahko marsičesa naučimo drug od drugega, s čimer se vzajemno razvijamo v kritične uporabnike digitalnih tehnologij, pa poudarja Anja Kostevc iz Telekoma Slovenije, ki pri projektu Uživajmo pametno sodeluje kot predavateljica.

Telekom Slovenije je vodilni slovenski ponudnik najsodobnejših digitalnih storitev. "Zato se zavedamo svoje družbene vloge, ki jo imamo tudi na področju ozaveščanja in zagotavljanja čim bolj učinkovite, varne in pametne rabe tehnologij. Priporočila so za vse generacije uporabnikov, od najmlajših do starejših, saj si prizadevamo za nenehne izboljšave," dodaja Teodor Prosen, vodja trajnostnega poslovanja in poslovne odličnosti v Telekomu Slovenije.