Na temnem spletu prežijo tudi na telekome

Telekomi so na temnem spletu izpostavljeni različnim vrstam groženj, ki vključujejo napade z zaklepanjem podatkov in zahtevanjem odkupnine (ransomware) tako telekomov kot njihovih poslovnih partnerjev, ciljane napade, prodajo dostopov, kraje podatkovnih zbirk in prodaje osebnih podatkov, je izsledek raziskave, kjer so proučili 76 predvsem evropskih telekomunikacijskih operaterjev, komentirala direktorica oddelka za analitiko digitalnega odtisa pri družbi Kaspersky Julia Novikova.

Za Švicarje pripravljeni odšteti največ

"Poleg objav, ki se nanašajo na neposredna kibernetska tveganja, so podzemni forumi preplavljeni z objavami o prodaji SIM-kartic, s katerimi se potem izvajajo bančne prevare, in nastavitvami internetne telefonije, natančneje podatki za račune SIP-telefonije, ki jih potem nepridipravi uporabljajo za napade prek lažnih klicnih centrov," je še opozorila Novikova.

Direktorica oddelka za analitiko digitalnega odtisa pri družbi Kaspersky Julia Novikova Foto: Mattias Nutt/Kaspersky

Najvišjo ceno, okrog 32 evrov, dosegajo dostopni podatki za švicarske številke, eno petino cenejši so dostopi do britanskih številk, še nadaljnjo petino do nemških, dostopi do španskih številk pa so na prodaj za slabih 15 evrov, je še razkrila voditeljica oddelka, ki se ukvarja s strateško obveščevalno dejavnostjo za kibernetsko varnost podjetij, vladnih ustanov in varuhov zakona.

Pripraviti se, dokler napada še ni

Kot pri vseh kibernetskih napadih velja, da bi se tako podjetja kot posamezniki morali pripraviti preventivno in proaktivno, še preden se zgodi, kar predvsem zajema opredelitev sredstev, ki bi bila kibernetskim napadalcem najzanimivejša: domene, podatki o strežnikih in vsi drugi podatki na strežnikih, blagovne znamke …

Če do napada vendarle pride, sta pomembna takojšen odziv in vključevanje vseh dejavnikov, od vodstva podjetja prek regulatornih ustanov do uporabnikov, saj imajo številni kibernetski napadi, predvsem skrunitve osebnih podatkov, hude pravne in finančne posledice ter tudi nemerljive posledice za ugled podjetja, še svari strokovnjakinja in analitičarka kibernetske varnosti.

Anžič: "Sistem obrambe je napredoval, zato napade uspešno obvladujemo"

Čeprav zaradi varovanja zasebnosti javnosti ne razkrivajo, kdo so tisti telekomi, pri katerih so odkrili kibernetska tveganja, smo vendarle izvedeli, da med njimi ni slovenskih. To je seveda spodbudno, a prostora in časa za sprostitev ni, ker je zagotavljanje kibernetske varnosti trajen proces.

Na pomen zagotavljanja učinkovite kibernetske varnosti opozarja tudi direktor Operativno-storitvenega centra Telekoma Slovenije Janez Anžič. "Tudi v Sloveniji se vsak dan spopadamo z velikim številom poskusov napadov na posameznike in podjetja, pri čemer prevladujejo napadi prek t. i. spletnega ribarjenja oziroma phishinga," je povedal vodja enega najsodobnejših centrov kibernetske varnosti in odpornosti v regiji.

Direktor Operativno-storitvenega centra Telekoma Slovenije Janez Anžič: "Tudi v Sloveniji se vsak dan spopadamo z velikim številom poskusov napadov na posameznike in podjetja." Foto: Jan Lukanović

"Sistem obrambe pred napadi je v zadnjih letih postal celovitejši, mednarodno certificiran in učinkovitejši, tako da napade uspešno obvladujemo," je še povedal Anžič.