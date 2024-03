Odgovori, ki bi jih moral poiskati vsak starš

V okviru svojega trajnostnega delovanja, kjer ima družbena odgovornost pomembno vlogo, so pri Telekomu Slovenije oblikovali poseben javno dostopen tematski sklop Digitalno starševstvo , kjer so zbrali nasvete in priporočila za starše, kako svojim otrokom zagotoviti učinkovit in obenem varen vstop v digitalni svet.

Vsebina je razdeljena po starostnih skupinah otrok, zbrani pa so tudi splošni nasveti, na primer kako izbrati primerne risanke, igre in filme za otroke, kako in kdaj otroku omogočiti prvo uporabo mobilnega telefona, kako primerno opredeliti količino časa, ki ga otrok preživi pred zaslonom, bodisi pred velikim na televizorju ali osebnem računalniku bodisi pred malim na pametnem telefonu.

Mlajši spadajo med ranljivejše skupine, saj se pogosto ne zavedajo vseh nevarnosti v internetu in jih velikokrat tudi ne znajo prepoznati. Foto: Shutterstock

Ne samo za starše

Vsebine so pripravili strokovnjaki Telekoma Slovenije in zavoda Logout, ki se je v slovenskem prostoru že uveljavil kot center pomoči pri prekomerni rabi interneta in drugih digitalnih tehnologij. Čeprav so vsebine v sklopu Digitalno starševstvo namenjene predvsem staršem, nasveti spodbujajo tudi aktivno udeležbo otrok, ki morajo razumeti, da ne gre za nikakršno omejevanje, temveč za odgovorno življenje v digitalnem svetu, kjer nanje kot bolj ranljive člane družbe ob vseh nesporno koristnih in produktivnih vidikih digitalnih tehnologij prežijo tudi nevarnosti, tveganja in izzivi.

Primer vključujoče soudeležbe vseh članov družine je Družinski načrt za zmerno in varno rabo zaslonov. Na prvi pogled je videti kot svojevrstna družinska pogodba, a ta v resnici pomeni veliko več: s tem, da otrok sodeluje pri njeni pripravi, dobi občutek soodločanja in lažje razume, zakaj so določeni dogovori potrebni in pravzaprav dobri predvsem zanjo ali zanj.

Vsebine v sklopu Digitalno starševstvo na spletnih straneh Telekoma Slovenije so pripravili strokovnjaki Telekoma Slovenije in zavoda Logout, ki se je v slovenskem prostoru že uveljavil kot center pomoči pri prekomerni rabi interneta in drugih digitalnih tehnologij. Foto: Shutterstock

Dogovor za vse

V sklopu Digitalno starševstvo so že zdaj še drugi pripomočki, tudi zabavno obarvani, ki bodo otrokom še bližji, v Telekomu Slovenije napovedujejo, da bodo skupaj s soizvajalci vsebine še bogatili in dodajali.

Želja snovalcev je, da bodo s temi vsebinami spodbudili in okrepili odprt pogovor med starši in otroki o varnosti na spletu in pametni rabi digitalne tehnologije ter jim pomagali, da z razumevanjem ter vzajemnim spoštovanjem dosežejo dogovor, ki ga mladi ne bi doživljali kot omejitev ali kazen, staršem pa bo dal zagotovila, da bo vstop njihovih otrok v digitalen svet varen, odgovoren in brez neželenih posledic na njihovo odraščanje in življenje v realnem svetu.