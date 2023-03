Sviz parafiral stavkovni sporazum, kakšna pa bo odločitev vlade?

Sviz je po enem letu od napovedi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter izvedbi prve stavke 9. marca lani zahteval sklenitev stavkovnega sporazuma o devetih stavkovnih zahtevah. Če strani do srede, 8. marca, ne bi sklenili dogovora, je Sviz za 13. april napovedal stavkovni dan.

Sviz je po enem letu od napovedi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter izvedbi prve stavke 9. marca lani zahteval sklenitev stavkovnega sporazuma o devetih stavkovnih zahtevah. Če strani do srede, 8. marca, ne bi sklenili dogovora, je Sviz za 13. april napovedal stavkovni dan. Foto: Monika Oset

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) bo danes odločal o stavkovnem sporazumu, ki sta ga pogajalski skupini Sviza in vlade v sredo parafirali. Predvidoma danes bo o sprejemljivosti dogovorjenega odločala tudi vlada.

Vladna pogajalska skupina in predstavniki Sviza so po večmesečnih pogajanjih v sredo parafirali stavkovni sporazum. Zadovoljstvo z doseženim sta po pogajanjih izrazila minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, ki je vodja vladne pogajalske skupine, in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Papič je izredno zadovoljen, da jim je uspelo pripeljati sporazum do točke, ko nerazrešene stvari prenašajo v reformo plačnega sistema oziroma v novo plačno lestvico. Zdaj so po njegovih besedah ustvarili pogoje, da se dejansko tudi uradno na področju izobraževanja, šolstva, visokega šolstva, znanosti in kulture lotimo tega stebra v novi plačni reformi.

Po Štrukljevih besedah pa bo danes 54 članic in članov glavnega stavkovnega odbora, ki delajo na različnih delovnih mestih v vzgoji in izobraževanju, to njihovo delo presojalo. V ponedeljek je Štrukelj sicer dejal tudi, da bo glavni odbor verjetno odločal o tem, da bodo stavkovni sporazum ne glede na njegovo vsebino dali v presojo celotnemu članstvu.