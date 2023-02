Danes sestanek vladne pogajalske skupine in šolskih sindikatov

Namesto pogajanj s Svizom in visokošolskim sindikatom, predvidenih za torek oz. sredo, je vladna pogajalska skupina za danes sklicala skupni sestanek. Ta je namenjen razreševanju stavkovnih zahtev obeh sindikatov v okviru nedavno predstavljenih izhodišč plačne reforme javnega sektorja, so sporočili s pristojnih ministrstev.

"Tako želi vladna stran dialog ne samo nadaljevati, temveč ga tudi razširiti na vsebine, ki bi jih urejala v plačnem stebru za področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in raziskovalne dejavnosti, ob čemer poudarjamo, da pogajalski proces ne bo zaobšel stavkovnih zahtev obeh sindikatov," so zapisali v skupnem odgovoru ministrstev za javno upravo, za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za vzgojo in izobraževanje, ki sodelujejo v pogajanjih.

Del teh je skupen obema sindikatoma, hkrati pa se stavkovne zahteve prekrivajo tudi z vsebinami, ki bi jih želela vlada pri oblikovanju plačne reforme reševati v okviru že omenjenega stebra, so še dodali.

Vladna stran preklicala pogajanja

Ta teden bi se sicer morala nadaljevati ločena pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije in Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), a jih je vladna stran preklicala. V visokošolskem sindikatu so to potezo označili za neprimerno, v Svizu pa podcenjujoč odnos vlade do izobraževanja.

Po mnenju predsednika visokošolskega sindikata Gorazda Kovačiča gre za ambicijo vladne strani, da se "plačni del obojih stavkovnih pogajanj prestavi v nov kontekst, in sicer v kontekst oblikovanja novega plačnega stebra". A v sindikatu vztrajajo, da gre vendarle za stavkovne zahteve, ki jih želijo rešiti v okviru pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev.

Tudi v Svizu bodo vztrajali pri sklenitvi stavkovnega sporazuma z vsemi sredstvi. Dokler tega ne podpišejo za Sviz novi plačni sistem po besedah glavnega tajnika Branimirja Štruklja ni sprejemljiv, ker se anomalije iz obstoječega plačnega sistema prenašajo v novega.