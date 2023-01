Sviz preložil za sredo napovedan protestni shod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes odločil, da napovedanega protestnega shoda sindikalnih zaupnikov pred vlado v sredo ne bo. V sindikatu so ga napovedali, če do naslednjega kroga pogajanj ne bodo dobili vladnega predloga oziroma odgovora na stavkovne zahteve.