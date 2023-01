Štrukelj: Sobotni protestni shod bomo odpovedali, ko ...

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je namreč še v stavki, ki bo po besedah Štruklja trajala do podpisa stavkovnega sporazuma. "Napoved shoda še velja, dokler ne dobimo pisne potrditve oziroma papirja, ki bi bil pravno zavezujoč, da lahko protestni shod odpovemo. To pričakujemo najkasneje do četrtka popoldne, po koncu redne seje vlade," je pojasnil Štrukelj.

Na zadnjih pogajanjih o delu stavkovnih zahtev Sviza so se pogajalci med drugim dogovorili o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede, kar bi po nekaterih predhodnih ocenah lahko pomenilo dvig plač za okoli 12 oziroma 13 odstotkov.

Kot je opozoril, jih v nadaljnjih pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma čakajo še zahtevne naloge, ki se vežejo na odpravo nesorazmerij oziroma zaostankov pri plačah visokošolskih učiteljev, ki zaostajajo za osem plačnih razredov za zdravniki, osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, vzgojiteljic in predvsem pri plačah delovnih mest v skupini J.

"V zvezi z omenjenimi skupinami vlada Svizu še zmeraj ni posredovala niti osnovnega izhodiščnega protipredloga, čeprav ima našega na mizi že mesece. Če tega ne bo do prihodnjega kroga pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma, bomo to prišli zahtevat pod njeno okno," je poudaril. Dodal je, da bodo pred zgradbo vlade 25. januarja zahtevali, da se začnejo pogajanja tudi o teh delovnih mestih v okviru stavkovnega sporazuma.

"Če vlada tega ne bo storila tudi po tem protestnem shodu, nam preostane zgolj še nadaljevanje začete stavke v vzgoji in izobraževanju, ki se je začela februarja lani. En stavkovni dan smo izvedli 9. marca še v času Janševe vlade, zdaj bo sledil proti koncu februarja verjetno v nadaljevanju te stavke," je bil jasen Štrukelj.