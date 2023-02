Vladna stran s predlogom za odpravo plačnih nesorazmerij med šolstvom in zdravstvom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev visokošolskega sindikata se nadaljujejo 1. marca. "Do takrat je dovolj časa, da stvari premislimo in se odločimo, kako reagirati na pisno ponudbo vladne strani," je še po sestanku za STA dodal Kovačič.

Vladna pogajalska skupina je po večurnem skupnem sestanku, sklicanem na njeno pobudo, Svizu in visokošolskemu sindikatu predstavila predlog za odpravo plačnega nesorazmerja med šolstvom in zdravstvom. Vlada je napovedala, da bo predlog sindikatoma pisno dostavila v ponedeljek do 12. ure.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je za STA povedal, da danes dogovora ni bilo in da je Sviz večkrat ponovil, da želi plačna nesorazmerja odpraviti v okviru stavkovnega sporazuma o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju.

"Vlada je danes ponovno priznala te zaostanke, je pa napovedala, da bo v ponedeljek do 12. ure posredovala pisni pogajalski predlog, ki ga je sicer ustno predstavila, vendar smo želeli to, preden se opredelimo do njega, imeti črno na belem oz. napisano," je po sestanku za STA dejal Štrukelj.

Pisna ponudba v ponedeljek

Ko dobijo vladni predlog, bodo v torek s tem seznanili glavni stavkovni odbor. Ta bo nato opredelil prihodnje ravnanje Sviza, kar se tiče stavke in stavkovnega sporazuma, je še dodal.

Predsednik Visokošolskega sindikat Slovenije Gorazd Kovačič ocenjuje, da je sestanek v prvem delu potekal kot neka "dolga in rahlo zablodela polemika o plačni reformi", po odmoru pa je vlada ponudila konkreten predlog, v kakšni meri in kdaj naj bi se odpravila plačna nesorazmerja med šolstvom in zdravstvom.

"Nenavadno pri tem predlogu je to, da za tisto, kar vlada razume kot novo orientacijsko delovno mesto v šolstvu, ponuja en plačni razred več dodatka kot pa za tisto, kar pojmuje kot novo orientacijsko mesto v visokem šolstvu. To utemeljuje z nekim starim aneksom h kolektivni pogodbi iz leta 2002," je poudaril.

O tem se bodo morali po njegovih besedah še temeljito pogovoriti z vladno stranjo, najprej pa naj bi v ponedeljek dobili pisno ponudbo predloga. Namreč to, kar je bilo danes rečeno ustno, je mogoče po Kovačičevih navedbah razumeti na različne načine, tudi v luči tega, kako to vladna pogajalska skupina povezuje ali pogojuje z reformo plačnega sistema.

"Nekaj, kar je otipljiv in pozitiven dosežek današnjega dne, je pa to, da je vlada končno pristala na to, da se že pred reformo odpravi plačna krivica v višini dveh plačnih razredov, ki so že od leta 2009 deležni visokošolski delavci brez doktorata," je dejal.