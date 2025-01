Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji seji soglasno sprejel programsko-poslovni načrt za leto 2025, ki vsebuje programsko-produkcijski in finančni načrt. Več svetnikov je ocenilo, da gre za najboljši programsko-produkcijski načrt v zadnjih letih, saj je kakovosten ter prinaša nove oddaje, ki so jih želeli gledalci in poslušalci.

Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak je uvodoma dejala, da RTVS še nikoli ni bil v taki situaciji, saj deluje po začasnem financiranju in programsko-produkcijskem načrtu iz prejšnjega leta. Spomnila je, da je programsko-produkcijski načrt, ki so ga obravnavali danes, nastajal od junija lani. Med novimi programskimi vsebinami pa je izpostavila nadaljevanko na Televiziji Slovenija, izvirne podkaste na Radiu Slovenija in nove tematske projekte Multimedijskega centra.

Proračun RTVS je načrtovan v višini 154 milijonov evrov, ker je devet milijonov več kot lani. Iz naslova rtv-prispevka načrtujejo 108 milijonov evrov prihodkov, 12 milijonov evrov sofinanciranja, 17 milijonov evrov prihodkov iz oglaševanja in 12 milijonov drugih komercialnih prihodkov. Gorščak je opozorila, da je masa plač za letošnje leto glede na lani višja za 5,4 milijona evrov, načrtujejo, da bodo zanje skupaj namenili nekaj več kot 96,9 milijona evrov.

Okrepili naj bi tudi razvedrilni program

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat je dejala, da so pripravili "vrsto novosti, ki bodo na programu Televizije Slovenija zelo opazne". Med drugim otroško oddajo in oddaje o knjigi, umetnostni kritiki, zdravju in varovanju okolja. "Pripravljamo tudi številne novosti na področju razvedrila, ki je bilo na Televiziji Slovenija v minulih nekaj letih močno zapostavljeno," je povedala.

Na Radiu Slovenija pripravljajo nov radijski program, ob tem pa želijo okrepiti primarno podkast produkcijo, je dejal direktor Mirko Štular. Direktorica Digitalnih vsebin Kaja Jakopič pa je poudarila, da bodo pripravljali posebne projekte in več skupnih projektov z radiem in televizijo. Predvideli so tudi povečan obseg vsebin na zahtevo z možnostjo ogleda na mah.

Podpredsednica finančnega odbora Ivana Nedižavec Korada pa je opozorila, da je finančni načrt pripravljen na podlagi trenutnih informacij, realizacija pa ne bo nujno skladna z načrti, "kar ni nič nenavadnega".

Zaplet pri poročanju o narodni skupnosti na Hrvaškem

Svet je programsko-poslovni načrt sprejel skupaj z ustnimi dopolnitvami, ki jih je na seji predlagala uprava. Iz načrta so črtali enega od ciljev uredništva oddaj o kulturi, ki je ostal iz prejšnjih verzij dokumenta, in dodali, da se v vseh tabelah TV Capodistria upošteva tudi delovanje italijanske manjšine na Hrvaškem.

O slednjem je namreč potekala burna razprava, potem ko je predsednik programskega odbora za italijanski narodnostni program Alberto Scheriani opozoril, da so iz zadnje verzije predloga črtali poročanje o problematikah italijanske narodne skupnosti na območju Hrvaške.

Predsednik sveta Goran Forbici je dejal, da je manjšinam nenavadno postavljati administrativne meje, saj gre za eno skupnost. S tem se je strinjalo več svetnikov, Gorščak pa je odgovorila, da so na odboru poudarili, da mora dogajanje potekati v Sloveniji in ne na Hrvaškem, zato jo je iz predloga izbrisala. Na koncu so se strinjali, da jo bodo v dokument dodali nazaj.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Marica Uršič Zupan je dejala, da predlog večinoma sledi njenim priporočilom. "Edino področje, na katerem ni izboljšav, je velik delež ponovitev oddaj v poletnih mesecih na televiziji in radiu," je dejala.

Kritična je bila tudi do obveznih usmeritev, ki jih je svet decembra dal upravi glede programsko-produkcijskega načrta, predvsem do priporočil, ki se nanašajo na konkretne oddaje, njihovo dolžino, format, scenografijo, imena in vsebino. To mora po njenih besedah ostati v pristojnosti uredništev.

Odstopil Andraž Vehovar

Več svetnikov je v razpravi vztrajalo, da ne gre za poseganje v uredniško avtonomijo, ampak dobronamerne usmeritve upravi, ki jih je nato tudi upoštevala. "Kako naj posegamo v oddajo, ki ne obstaja," je dejal član sveta Tadej Troha. Forbici pa je povedal, da nepotrjene oddaje še niso program, ampak samo ideja. "O oddajah, ki so potrjene v načrtu, pa svet še nikoli ni v naprej razpravljal," je zatrdil. Svetniki so se spraševali tudi o funkciji sveta, če ta upravi ne sme dati nobenih priporočil.

Podpredsednica sveta Špela Stare je opozorila, da so neznanka tudi finance, saj so v finančnem načrtu že upoštevali sofinanciranje Urada vlade za narodnosti v višini 11 milijonov evrov, ki ga zavod še ni prejel. Gorščak pa je odgovorila, da je denar zagotovljen.

V razpravi so se dotaknili tudi oglaševanja s prodajnimi okni, ki so v predvidena tudi v letu 2025, kulturnih oddajah, potrebnih novih zaposlitvah v informativnem programu Televizije Slovenija in dejstvu, da so se sredstva za otroški in mladinski program znižala, čeprav naj bi RTVS s programov skušala pritegniti več otrok in mladih. Pohvalili so povečanje deleža verskih vsebin.

Forbici je na seji sporočil tudi, da je z mesta člana sveta odstopil Andraž Vehovar, ki ga je v svet imenoval Olimpijski komite Slovenije.