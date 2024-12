Uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo od 1. januarja vzpostavila začasno financiranje zavoda, ki bo trajalo do sprejetja programsko-poslovnega načrta za leto 2025. Programsko-poslovni načrt za leto 2025 namreč zaradi začasnega neskladja s finančnim načrtom za leto 2025 še ni sprejet, so navedli na RTVS.

V času začasnega financiranja, ki bo uvedeno skladno z zakonom o javnih financah in statutom zavoda, se smejo sredstva uporabljati le do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta, z ustreznimi prilagoditvami glede na morebitne spremembe prihodkov oz. odhodkov.

Uprava RTVS bo tudi v času začasnega financiranja, ki zahteva še previdnejše načrtovanje in izvajanje nalog, zagotavljala nemoteno izvajanje poslanstva javne radiotelevizije, so zagotovili na zavodu. Predstavniki države kot ustanoviteljice zavoda so namreč pisno navedli, da bodo zavodu v letu 2025 zagotovili dodatna sredstva iz državnega proračuna za radijske in televizijske programe za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost.

"V izogib vsakoletnim težavam s financiranjem si bo uprava RTVS v letu 2025 še posebej prizadevala za vzpostavitev neodvisnega in dolgoročno stabilnega sistema financiranja RTVS," so sporočilo za javnost sklenili na RTVS.

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji izredni seji z 31. decembrom na njeno zahtevo razrešil članico in hkrati predsednico finančnega odbora Slavico Pečovnik. Odbor je kljub njeni razrešitvi sklepčen in bo normalno deloval naprej, je dejal predsednik sveta RTVS Goran Forbici. Pečovnik je iz osebnih razlogov odstopila 20. decembra, je povedal. Kot je zagotovil, je še isti dan zaprosil ministrstvo za kulturo, da do 17. januarja predlaga novega člana. Pečovnik je namreč predlagalo to ministrstvo. V skladu z zakonodajo pa člane odbora predčasno razrešuje svet zavoda.