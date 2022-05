Spet zastonj denar: kako unovčiti digitalne bone? #video

Od 15. junija boste lahko unovčili digitalne bone v vrednosti 150 evrov. Bone bodo prejeli vsi dijaki in študentje ter vsi starejši od 55 let, ki se bodo vključili v subvencionirane izobraževalne programe. Do digitalnih bonov bodo upravičeni tudi osnovnošolci, ki so vpisani v 7., 8. in 9. razred.

"S temi boni želimo mlade in starejše digitalno opremiti. Epidemija je pokazala, da marsikatero slovensko gospodinjstvo nima dovolj zmogljive računalniške opreme. To se je posebej pokazalo pri družinah z večjim številom otrok," je za Planet TV včeraj dejal minister brez listnice Mark Boris Andrijanič. "Celoten seznam računalniške opreme najdete na spletnih straneh vladne službe za digitalno preobrazbo. Digitalni boni se bodo lahko uporabili za nakup računalniške tablice, namiznega ali prenosnega računalnika, tiskalnika, večfunkcijske naprave, tipkovnice, miške, računalniškega zaslona," je poudaril Andrijanič.

Kako unovčiti bon?

Vsak upravičenec izpolni izjavo, ki jo najdete na spletni strani vladne službe za digitalno preobrazbo. Izpolnjeno izjavo predložite prodajalcu računalniške opreme ob nakupu. Digitalni bon bo mogoče izkoristiti ob enkratnem nakupu ali pa v večjem številu manjših zneskov. Bon je unovčljiv tako v fizičnih trgovinah kot na spletu.

"Bone je mogoče združevati med sestrami in brati ter polsestrami in polbrati. Ne bo pa mogoče prenašati bonov od babic in dedkov do vnukov," je še dejal Andrijanič.

Za izobraževanje starejših 750 tisoč evrov

Slovenski regionalno razvojni sklad in vladna služba za digitalno preobrazbo bosta danes na spletni delavnici predstavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za starejše od 55 let s področja digitalnega opismenjevanja. Izobraževanje je pogoj, da bodo lahko izkoristili digitalni bon za nakup računalniške opreme.

Namen javnega razpisa, ki je bil pred dnevi objavljen v uradnem listu, je v skladu z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti sofinanciranje izvedbe brezplačnih programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih digitalnih kompetenc državljanov, ki so bili 12. marca 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan stalno prebivališče v Sloveniji.

Višina sredstev, ki so na razpolago, je 750 tisoč evrov, ta pa se bodo razporedila po statističnih regijah. Zainteresirani lahko vlogo oddajo do 10. junija in do 8. julija letos. Odločitev sklada o odobritvi ali neodobritvi sredstev bo vlagatelju vročena praviloma v 45 dneh od odpiranja vlog, ki se bo začelo najpozneje peti delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.