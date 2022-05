Minister Andrijanič na Finskem podpisal pomemben sporazum

Minister Mark Boris Andrijanič se je v začetku maja mudil na delovnem obisku na Finskem, kjer sta z ministrico za IKT in lokalno samoupravo Sirpo Paatero podpisala sporazum o strateškem sodelovanju Slovenije in Finske na področju digitalne preobrazbe. Med obiskom se je minister srečal s predstavniki vodilnih finskih tehnoloških podjetij in državnih institucij na področju digitalizacije. Finska je ena izmed digitalno najnaprednejših držav na svetu in druga na evropski lestvici digitaliziranosti gospodarstva in družbe (DESI 2021).

Minister Mark Boris Andrijanič se je na delovnem obisku v Helsinkih med 3. in 5. majem uvodoma srečal z vodstvom finske davčne agencije, kjer so se pogovarjali o poenostavitvi in digitalizaciji davčnih postopkov ter davčnih spodbudah za razvoj tehnološkega sektorja. Kot enega izmed ključnih razlogov za digitalni preboj finske je direktor za področje IKT Saku Airosmaa izpostavil napredno davčno politiko, ki privablja tuje talente in spodbuja razvoj tehnoloških podjetij.

Ministra je sprejel tudi Timo Harakka, minister za transport in komunikacije, s katerim sta spregovorila o najboljših praksah na področju širokopasovne povezljivosti celotnega prebivalstva in sodelovanju pri oblikovanju evropskih digitalnih politik. Minister Andrijanič je finskemu kolegu predstavil ukrepe Strateškega sveta za digitalizacijo, ki jih pospešeno uresničuje Služba za digitalno preobrazbo. S temi ukrepi se želi Slovenija do konca desetletja prebiti med pet digitalno najnaprednejših evropskih držav.

Minister je obiskal tudi Evropski center odličnosti za spopadanje s hibridnimi grožnjami, ki je bil vzpostavljen leta 2017, Slovenija pa je njegova članica od leta 2019. Center združuje članice EU in Nata s ciljem krepitve mednarodnega sodelovanja in izmenjave dobrih praks pri soočanju s hibridnimi grožnjami z Rusije in drugod. Minister je predstavil ukrepe za krepitev kibernetske odpornosti, ki jih je Slovenija sprejela v zadnjem letu. Izpostavil je tudi dosežke slovenskega predsedovanja, v okviru katerega je bila kibernetska varnost ena ključnih prioritet. V okviru obiska se je minister preizkusil tudi v simulaciji hibridnih groženj, povezanih z vojno v Ukrajini.

Začetek zgodbe o sodelovanju Slovenije in Finske

Minister Andrijanič in Sirpa Paatero, ministrica za IKT in lokalno samoupravo, sta podpisala sporazum o strateškem sodelovanju med državama na področju digitalne preobrazbe. "Finska je v vrhu lestvice DESI. Danes podpisani sporazum bo omogočil prenos dobrih praks na področju e-uprave in digitalne vključenosti v naše okolje," je ob podpisu povedal minister za digitalno preobrazbo.

Na podlagi podpisanega sporazuma bosta Slovenija in Finska okrepili izmenjavo znanj in IKT-rešitev na področju e-uprave, digitalnih veščin in kibernetske varnosti. Prizadevali pa si bosta tudi za povečanje medsebojnih in drugih tehnoloških naložb ter okrepljeno sodelovanje med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami na področju umetne inteligence in zelenih tehnologij.

Andrijanič tudi na Woltu

Zadnji dan delovnega obiska se je minister srečal z vodstvom podjetja Wolt, ki od ustanovitve leta 2014 ponuja dostavo jedi in drugih izdelkov na dom. Danes je Wolt prisoten v kar 24 državah, na slovenski trg pa je vstopil leta 2019. Svoje storitve so najprej ponudili v Ljubljani, danes pa hrano in druge izdelke dostavljajo že v 11 slovenskih mestih. Wolt ima v Sloveniji 40 zaposlenih in sodeluje z več kot 600 restavracijami.

Minister se je srečal tudi z vodstvom podjetja Nokia, ki je eden izmed vodilnih svetovnih ponudnikov naprednih rešitev na področju telekomunikacij. Nokia danes zaposluje več kot 90 tisoč ljudi po vsem svetu, njene storitve pa se uporabljajo tudi v Sloveniji.

Ob koncu delovnega obiska Finske se je minister srečal še z vodstvom državne agencije za digitalne storitve. Janne Viskari in Pekka Reh sta ministru predstavila digitalne storitve njihove javne uprave, ki spadajo med najboljše na svetu.