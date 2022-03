Minister Andrijanič: To je naš cilj #video

"Naš cilj je, da se do konca tega desetletja prebijemo med pet najbolj digitaliziranih držav Evrope. Da bi ta cilj dosegli čim prej, je Strateški svet pripravil še drugi paket ukrepov, ki ga sestavlja 25 konkretnih rešitev," je na današnji novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Med drugim je spregovoril o napredku uresničevanja prvega paketa ukrepov in predstavil drugi paket Strateškega sveta za digitalizacijo.

"Ob ustanovitvi je Strateški svet štel okrog 30 članov, danes nas je že 60. Gre za vrhunske strokovnjake na številnih področjih z bogatimi izkušnjami iz tujine. Med njimi so vodilni slovenski raziskovalci, podjetniki in inovatorji, ki pišejo svetovne zgodbe," je dejal minister za digitalno preobrazbo.

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je danes po seji vlade predstavil stanje realizacije štiridesetih ukrepov iz prvega paketa ukrepov, ki jih je predstavil junija lani. Skupaj z vodji posameznih področij Strateškega sveta za digitalizacijo je predstavil tudi drugi paket 25-ih ukrepov.

V prvi paket za digitalizacijo je strateški svet za digitalizacijo vključil 40 ukrepov, pri katerih je posebno pozornost posvetil digitalni vključenosti, ustvarjanju prijaznejšega okolja za IT podjetja in strokovnjake ter krepitvi kibernetske varnosti. Doslej je uresničenih 13 ukrepov, do konca mandata jih bo še osem, je povedal minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo Andrijanič.

Bon v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme

"Posebej sem ponosen na naše dosežke na področju digitalne vključenosti. Pred dvema tednoma je namreč Državni zbor sprejel Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. Gre za prvi sistemski zakon na tem področju, ki prinaša brezplačne tečaje digitalnih veščin za vse generacije in digitalne bone za nakup računalniške opreme," je izpostavil.

Že letos bodo starejšim od 55 let omogočili brezplačne tečaje osnovnih digitalnih veščin, ki bodo izrazito praktične narave. Mladim pa bodo subvencionirali tečaje naprednih digitalnih veščin, kot so robotika, programiranje, umetna inteligenca in podjetništvo, je pojasnil minister. "Že letos uvajamo digitalni bon v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme. Do njega bodo od 15. junija upravičeni osnovnošolci zadnje triade, srednješolci in študenti. Digitalni bon bodo prejeli tudi starejši odrasli, ki se bodo udeležili naših tečajev."

Cilji, ki so jih še izpolnili v tem mandatu

Minister Andrijanič je spregovoril tudi o dozdajšnjih rezultatih in ciljih, ki so jih dosegli v tem mandatu: "Na področju zdravstva so bili izvedeni prvo skupno e-javno naročilo, mobilna aplikacija eZdravje in javni razpis za e-oskrbo starostnikov. Sklenili smo pomembna strateška partnerstva z družbama Google in NVIDIA. Uresničili smo tudi ukrepe na področjih privabljanja slovenskih in tujih strokovnjakov v Slovenijo, povečanja vpisa na IKT-študije, aktivno smo sooblikovali evropske digitalne politike."

"Uresničili smo tudi informativni izračun družinskih prejemkov, virtualno okence upravnih enot, obvezen e-podpis v državni upravi in spodbujanje solastništva zaposlenih v tehnoloških podjetjih."

Kaj še sledi do konca mandata?

"V prihodnjih mesecih bomo vzpostavili mednarodni inštitut za uporabno umetno inteligenco, razvojno-gospodarsko predstavništvo v Silicijevi dolini ter center za pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino ter zagnali enotno e-točko za vse subvencije in telemedicino za kronične in onkološke bolnike," je povedal minister in dodal:

"Do konca tega mandata bomo uresničili še naslednje ukrepe, kot so e-identiteta državljanov, davčni trajnik in možnost videoidentifikacije za odprtje bančnih in kripto računov," je še povedal.

Delovna skupina nove tehnologije po besedah njenega vodje Marka Grobelnika predlaga spodbujanje ponovne uporabe odprtih podatkov javnega sektorja, uvedbo digitalne identitete, ki bo temeljila na tehnologiji blockchain, ter sistem spodbud za izboljšanje aplikacij, ki bi podpirale ranljive skupine.

Novi predlogi segajo tudi na področje diplomacije, in sicer naj se kibernetska varnost uvrsti med prednostne naloge slovenske zunanje politike. "S tem ukrepom bi si zagotovili aktivno vlogo pri nastajanju mednarodnih pravnih in drugih aktov ter vlaganja v razvoj zmogljivosti na tem področju v državah posebnega interesa," je povedala vodja delovne skupine za digitalno diplomacijo Barbara Domicelj.

"Naša pot je prava. Prvič smo se povzpeli nad evropsko povprečje."

"Da je naša smer prava, kaže tudi najnovejša uvrstitev Slovenije na evropski lestvici digitaliziranosti gospodarstva in družbe, na kateri smo se prvič povzpeli nad evropsko povprečje. A to je šele začetek. Naš cilj je, da se do konca tega desetletja prebijemo med pet najbolj digitaliziranih držav Evrope," je na cilj Slovenije ponovno spomnil minister.