Andrijanič: Vrstijo se neresnične informacije. Dejstva so drugačna.

"S sprejemom Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in rekordnim proračunom za njegovo izvajanje smo postavili trdne temelje za preboj na tem področju. Ta pa bo mogoč samo, če bo sodelovalni in konstruktivni pristop prevladal nad drugačnimi vzgibi. Moja naslednica ima pred sabo štirikrat daljši mandat od mojega, zato bo priložnosti za izboljšave več kot dovolj. Želim si samo, da bodo spremembe premišljene in strokovno utemeljene. Njej in njeni ekipi želim pri tem kar največ uspeha," je na družabnih omrežjih zapisal nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.

Moj odziv na številne neresnične informacije in neutemeljene kritike na račun digitalnih bonov in tečajev digitalnih veščin za starejše.



Nedvomno je tudi obstoječi sistem mogoče še izboljšati, a nepotrebno povzročanje zmede ne koristi nikomur.https://t.co/bYcxUCTkFa — Mark Boris Andrijanič (@MBAndrijanic) June 18, 2022

Andrijanič se je tako odzval na nekatere kritike digitalnih bonov, ki so se pojavile v javnosti.

"Gre za enega prvih tovrstnih zakonov v Evropi"

"V vladni službi za digitalno preobrazbo smo v manj kot pol leta pripravili Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki prvič sistemsko ureja pridobivanje digitalnih veščin za vse generacije, še posebej starejše. Gre za enega prvih tovrstnih zakonov v Evropi, zaradi česar se želijo po njem zgledovati številne države," je zapisal in dodal:

"Ta zakon, ki uvaja digitalne bone in brezplačne tečaje digitalnih veščin, je podprlo več kot 15 uglednih organizacij, vključno z osrednjimi slovenskimi univerzami in Zvezo društev upokojencev Slovenije. Pri njegovi pripravi so sodelovali številni strokovnjaki in predstavniki ranljivih skupin. Po zaslugi vključujoče in strokovne priprave zakona ga je Državni zbor sprejel brez glasu proti."

"Ne drži, da je za digitalne bone za mlade namenjenih 60 milijonov evrov. Gre za znesek, ki je namenjen tako za digitalne bone kot tudi za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin v letošnjem in naslednjem letu. To je nekajkrat več sredstev, kot jih je bilo na voljo kadarkoli prej," je še poudaril.

Stojmenova Duh napovedala novelo zakona

Na službi vlade za digitalno preobrazbo sicer pripravljajo novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Kot je povedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, je zdaj večina denarja predvidena za nakup tehnološke opreme, z novelo pa bodo poskušali to spremeniti in zagotoviti več denarja za tečaje osnovnih digitalnih veščin.

Ministrica je v petek v oddaji 24ur zvečer na POP TV menila, da je trenutni zakon, na podlagi katerega lahko osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje od srede koristijo digitalne bone za nakup računalniške opreme, po opravljenem brezplačnem izobraževanju pa bodo pozneje na voljo tudi starejšim od 55 let, diskriminatoren. Vključuje zgolj nekatere posameznike, to pa je recept za katastrofo, je dejala. Zakon zagotavlja denar za izvedbo tečajev za pet tisoč starejših, kar se ji zdi veliko premalo.

Nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič pa je odgovoril, da gre za pilotni projekt in da več mest za tečajnike v tem letu ni. Ker so zmogljivosti nizke, so se odločili, da bo ta vključeval pet tisoč udeležencev.

Ministrica meni, da zakon ne spodbuja digitalnih znanj mladih. "Glede na to, kako je zastavljeno zdaj, pri mladih sploh ne gre za financiranje digitalnih znanj in kompetenc, ampak gre za financiranje tehnološke opreme, ki ni nujno povezana z digitalno pismenostjo," je povedala.

Digitalni bon, ki smo ga podedovali od prejšnje vlade in za katerega bomo porabili slabih 60 MIO EUR je namenjen predvsem financiranju v tujini narejene opreme, pri čigavem razvoju naša podjetja niso imela nobene bistvene vloge in/ali koristi. — Emilija Stojmenova Duh (@emilija_st) June 16, 2022

Napovedala je, da zakona ne bodo izvedli, kot si ga je zamislila prejšnja vlada. "Ker živimo v pravni državi, zdaj velja ta zakon, zato mladi, dokler je v veljavi ta zakon, lahko unovčijo digitalne bone," je povedala. Novela zakona pa bo podlaga, da bodo nadaljevali s svojimi projekti, in ti bodo namenjeni predvsem za starejše in socialno ogrožene.

