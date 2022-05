Andrijanič o varnosti v Evropi: Vzpostavljamo kibernetski poligon

Minister, ki opravlja tekoče posle, je nastopil tudi na osrednji okrogli mizi največje evropske konference o kibernetski varnosti CyberSec, ki je potekala v Katovicah. Na konferenci so nastopili vodilni strokovnjaki in predstavniki evropskih držav.

Minister za digitalno preobrazbo, ki opravlja tekoče posle, Mark Boris Andrijanič je bil ta teden na delovnem obisku na Poljskem. Med drugim se je srečal z ministrskima kolegoma iz Ukrajine in Poljske, sodeloval pa je tudi na osrednji evropski konferenci o kibernetski varnosti, kjer je izpostavil njeno pomembnost in vlaganja vanjo.

Andrijanič je delovni obisk začel v Varšavi, kjer se je srečal z ukrajinskim podpredsednikom vlade in ministrom za digitalizacijo Mihailom Fedorovom ter poljskim ministrom za digitalizacijo Januszem Cieszynskim, so sporočili iz službe vlade za komuniciranje.

Izmenjali dobre e-prakse za evropske državljane

Ukrajinski minister se je zahvalil ministroma Andrijaniču in Cieszynskemu za vodilno vlogo pri organizaciji tehnološke pomoči Ukrajini v najtežjih časih vojne. Pogovor treh ministrov pa je tekel o digitalizaciji javnih storitev, kibernetski varnosti in boju proti ruski propagandi. Ministri so izmenjali dobre prakse na področju e-storitev za državljane, kot so e-osebna izkaznica, e-zdravje in e-vozniško dovoljenje, so navedli v sporočilu za javnost.

V Sloveniji vzpostavljamo kibernetski poligon

Andrijanič je govoril o evropskih ukrepih za večjo kibernetsko odpornost, pri čemer je izpostavil direktivo NIS2, ki je bila sprejeta tekom slovenskega predsedovanja Svetu EU. Poudaril je tudi pomen sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter osveščanja državljanov o kibernetskih tveganjih. "Ni razloga za paniko, imamo pa veliko razlogov za okrepljeno sodelovanje in večje investicije na področju kibernetske varnosti. Poleg kritične infrastrukture moramo zaščititi tudi naše državljane in manjša podjetja," je dejal.

Ob tem je dodal, da je Slovenija v zadnjih letih bistveno povečala vlaganja v kibernetsko varnost. "Vzpostavljamo kibernetski poligon, kjer bodo državne institucije in podjetja lahko preizkušale svojo kibernetsko odpornost. Uvajamo tudi rezervno sestavo slovenske vojske s strokovnjaki za kibernetsko varnost, ki nas bodo branili v primeru napada," je povedal.

Obisk največjega begunskega centra v Evropi

V okviru delovnega obiska je Andrijanič obiskal tudi begunski center v Nadarzynu pri Varšavi, kjer se je srečal s predsednikom regije Konstantynom Radziwillom. Gre za največji begunski center v Evropi, ki lahko sprejme do 20.000 ljudi, trenutno pa v njem po navedbah vladne službe prebiva 8.000 ukrajinskih beguncev, največ žensk z otroki. Beguncem je v centru poleg namestitve in prehrane na voljo tudi zdravniška pomoč, šola, borza dela in banka.

"Evropejci smo lahko hvaležni Poljski, ki je odprtih rok sprejela na milijone ukrajinskih beguncev. Samo občudujemo lahko Poljake, ki so uspeli čez noč vzpostaviti vrhunsko organizirane begunske centre, kot je ta v Nadarzynu," je ob tem, kot so še zapisali v službi vlade za digitalno preobrazbo, dejal Andrijanič.