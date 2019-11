Slovenski zdravniki nagrajeni za največje klinične raziskovalne dosežke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada slovenska zdravnika Zala Lužnik in David Drobne sta med desetimi prejemniki ugledne mednarodne nagrade za največje klinične raziskovalne dosežke v srednji in jugovzhodni Evropi. Za nagrajenca sta bila izbrana med 207 prijavljenimi iz desetih držav. Drobne je s sodelavci odkril tehnologijo za individualno prilagajanje odmerkov in koncentracije zdravila posameznemu bolniku s kronično črevesno boleznijo, medtem ko bodo odkritja Zale Lužnik pripomogla k manjšim zapletom po presaditvi očesne roženice, ki jo sicer pogosto spremljajo huda lokalna vnetja.

Med desetimi prejemniki uglednih priznanj je bila polovica Slovencev. Večina med njimi pa jih je že okusila tudi delo v veliko večjih in bolj razvitih tujih sistemih. Pred Zalo Lužnik, specialistko za očesne bolezni, je še šest tednov podoktorskega študija na Harvardu, David Drobne, specialist za črevesna vnetja, je doktorat opravil v Belgiji, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Urejenost sistema, jasna navodila, precej velika fleksibilnost in pa predvsem ogromno znanstvenikov s tvojega področja, tako da imaš možnost spoznati človeka, ki je na vrhu, če imaš novo vprašanje," je prednosti ameriškega sistema naštela Lužnikova.

Tudi Slovenija ima svoje prednosti

Kljub pomanjkanju kadra in dolgim čakalnim vrstam Lužnikova še naprej verjame v naš sistem."Naše zdravstvo se mi zdi izjemno vrhunsko in pa, s te strani, kako morajo Američani plačevati, zelo dostopno in pravično," je dejala.

Ko gre za kronična vnetja črevesja, ima slovenski trg vse, kar imajo največji, je povedal Drobne o svojem področju. "Naši bolniki lahko dobijo vsa zdravila, ki so trenutno na voljo na svetu. Tudi če gledamo območje EU, imamo enega od najboljših dostopov v Evropi," je dejal Drobne.

V tujino le za krajše obdobje zaradi prenosa znanja

Tujino vidi kot nujno stopnico v karieri, ne pa kot končni cilj. "Jaz mislim, da je veliko bolj smiselno, da greš v tujino na vsakih nekaj let za krajše obdobje, potem pa se vrneš in to znanje preneseš. Tudi v obratno smer gre."

V Sloveniji sicer trenutno deluje 524 tujih zdravnikov, v tujino pa je šlo samo v zadnjih dveh letih najmanj 36 slovenskih zdravnikov.