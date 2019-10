Gorenjskim zdravnikom za avgust in september 160 tisoč evrov dodatka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Gorenjskem bo dodatke za večjo obremenjenost po aneksu dve k splošnemu dogovoru prejelo kar okoli 95 odstotkov zdravstvenih timov družinske medicine. Za avgust in september bodo gorenjski zdravniki družinske medicine, pediatri in medicinske sestre okoli 20. oktobra skupaj prejeli okoli 160 tisoč evrov.

Kot je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik, zdravniki zdaj vračajo podpisane podjemne pogodbe, na podlagi katerih bodo prejeli dodatek za večjo obremenjenost. Medtem ko so v nekaterih zdravstvenih domovih po državi te dodatke že izplačali, so na Gorenjskem počakali na vzorec podjemne pogodbe, ki ga je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Izplačilo dodatka bodo za meseca avgust in september v gorenjskih zdravstvenih domovih tako izvedli okoli 20. oktobra. Na Gorenjskem sicer deluje okoli 120 zdravnikov družinske medicine in pediatrov. Kar okoli 95 odstotkov vseh timov pa bo prejelo dodatke. Ti bodo glede na zdajšnje izračune mesečno znašali okoli 80 tisoč evrov, za avgust in september pa skupaj 160 tisoč evrov.

Gorenjski zdravniki so v povprečju med najbolj obremenjenimi v državi. Posebej izstopajo zdravniki Zdravstvenega doma Kranj, nekoliko boljše stanje pa je na območju Tržiča, Jesenic in Bohinja, je pojasnil Veternik.