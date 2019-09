Tudi v ZD Maribor že izplačali nagrade, drugod še čakajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v Ljubljani to že storili, so tudi v mariborskem zdravstvenem domu izvedli prva izplačila bolj obremenjenim zdravstvenim timom družinske medicine po aneksu dve k splošnemu dogovoru. V nekaterih drugih zdravstvenih domovih, ki so med bolj obremenjenimi, pa z izplačili še čakajo.

"V našem zavodu smo sledili navodilom ministrstva za zdravje in tolmačenjem, ki smo jih prejeli s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ter smo tistim, ki so izpolnjevali predvidene pogoje, preko podjemnih pogodb izplačali 11.942,90 evrov bruto," so pojasnili v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, kjer izvajajo izplačila na podlagi podjemnih pogodb zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Deležnih jih je bilo 51 zaposlenih.

Gorenjski zdravstveni domovi bodo prve dodatke bolj obremenjenim zdravstvenim timom družinske medicine izplačali 20. oktobra. Pri tem se bodo zgledovali po vzorcu podjemne pogodbe, ki so ga pripravili v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik.

Nagrado bo dobilo najmanj 150 zaposlenih

20. oktobra bodo nagrado izplačali upravičencem za preseganje količnikov v avgusti in septembru. Veternik izračuna zneska, ki je vezan tudi na odstotek preseganja normativov, še nima, saj so pogodbe še v pripravi. Jasno pa je, da bo plačila nagrade deležno najmanj 150 zaposlenih.

Kot je izpostavil Veternik, so zdravstveni timi v gorenjskih zdravstvenih domovih večinoma močno obremenjeni, zato bi lahko kar 90 odstotkov timov prejelo skoraj maksimalno izplačilo, to je 20-odstotno stimulacijo. Veternik sicer računa, da bo izplačilo povrnil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj naj javni zdravstveni zavodi s tem ne bi imeli dodatnih stroškov.

Vlada aneks sprejela julija

V Zdravstvenem domu v Ajdovščini bodo najbolj obremenjeni zdravniki ob oktobrskih plačah dobili izplačilo nagrad po podjemnih pogodbah. Prejelo ga bo skupno deset zdravnikov, dva sta uvrščena v najvišji razred. Prav tako bo najvišja nagrada pripadla tudi dvema pediatrinjama, je povedal direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar.

Direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec pa je povedala, da bodo nagrade za avgust in september izplačane ob oktobrski plači 16 zdravnikom družinske medicine in šestim pediatrom.

Vlada je aneks št. dve k splošnemu dogovoru sprejela julija, z njim so se odzvali na opozorila preobremenjenih družinskih zdravnikov, ki so na težave opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi. Aneks je opredelil nagrajevanje v višini od štiri do 20 odstotkov osnovne plače, ki bi ga bili deležni zaposleni v ambulantah z več kot 1895 glavarinskimi količniki.