Gneča v Domžalah: pacientke v vrsti čakajo na vpis pri ginekologu

Foto: bralka Težave glede dostopnosti ginekologa niso od včeraj in se vlečejo že več let. Zadnji primer prihaja iz Zdravstvenega doma Domžale, kjer sta jih v zadnjega pol leta zapustili dve ginekologinji. Zaradi tega je okrog 11 tisoč pacientk ostalo brez ginekologa.

V domžalskem zdravstvenem domu so sicer zamenjavi že našli, težava pa je nastala, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne prenese samodejno pacientk predhodnice na njeno naslednico. To pomeni, da mora vseh 11 tisoč pacientk osebno obiskati zdravstveni dom in se na novo prijaviti h ginekologu. Tako velevajo pravila ZZZS.

Tu pa je nastala težava, saj so v Domžalah omejili število dnevnih prijav na 200 ter poskrbeli za veliko nezadovoljstva in ogromno gnečo na hodnikih.

Trikrat prišla zaman

Bralka se je tako v domžalskem zdravstvenem domu oglasila že trikrat, vendar do zdaj še ni bila med najhitrejšimi 200. Dvakrat je za to vzela tudi dopust. Ob tretjem obisku so vpis začeli ob 13. uri. Bralka je pred ordinacijo prišla ob 14. uri, čakalnica pa je bila prazna, saj so druge pacientke čakale že od 11.30, tako da je ob 13. uri že zmanjkalo vseh 200 listkov, ki določijo vrstni red za vpis pacientk.

Bralka se sprašuje, kaj preostane njej in še številnim drugim, ki se jim do zdaj ni uspelo vpisati k novima ginekologinjama.

Zdravstveni dom: Nemogoče je takšno število pacientk registrirati v nekaj dneh

"Nemogoče je takšno število pacientk registrirati v nekaj dneh," odgovarja Polona Darja Burja, v. d. direktorja ZD Domžale.

"Da bi se izognili dolgotrajnemu čakanju pred ambulantami, smo uvedli sistem razdeljevanja listkov, s katerimi pacientkam damo natančno uro registracije. Razdeljevanje listkov poteka hitro, težava pa je v tem, da pacientke že dolgo pred objavljeno uro razdeljevanja čakajo v vrsti," dodaja Burja.

Foto: STA

Zaposlili bodo dodatnega ginekologa

V zdravstvenem domu so se po več dneh polne čakalnice odločili, da bodo oktobra uvedli drugačen sistem. Listke bodo vsak ponedeljek popoldne razdeljevali za ves naslednji teden.

"Zavedamo se, da je razdeljevanje listkov za registracijo nekoliko zastarelo, vendar moramo omogočiti prav vsem pacientkam enakovredno možnost izbire ginekologa," se brani Burja.

V prihodnjih mesecih bodo v ZD Domžale zaposlili še dodatnega ginekologa, zato bo registracija potekala najmanj do konca tega leta. "Zato ni potrebno, da si vse pacientke izberejo novega ginekologa ta trenutek," svetuje Burja.

Ginekologi imajo tudi več kot sedem tisoč pacientk

Po podatkih ZZZS je trenutno v Sloveniji aktivnih 315 ginekologov. Kot so januarja sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije, imajo nekateri ginekologi tudi več kot sedem tisoč pacientk, čeprav je po oceni strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo sprejemljiva meja štiri tisoč pacientk.

V prihodnjih petih letih bi lahko zaradi upokojevanja brez svojega ginekologa ostalo 300 tisoč žensk.