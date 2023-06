"Pogosto dekleta s prvim obiskom pri ginekologu odlašajo zaradi zadrege pred pogovorom o spolnem življenju, kontracepciji in spolno prenosljivih boleznih. Največkrat pa je razlog strah pred samim ginekološkim pregledom," je o pogostih zagatah pred prvim obiskom ginekološke ambulante povedala ginekologinja Irena Tonin in odgovorila na najpogostejša vprašanja, ki se dekletom porajajo ob misli na prvi ginekološki pregled.

Kdaj naj bi dekle prvič obiskalo ginekologa in kaj lahko ob prvem pregledu pričakuje? Kako naj se na pregled pripravi in zakaj ni razloga, da bi z njim odlašala? Na najpogostejša vprašanja in dileme o prvem ginekološkem pregledu nam je odgovorila Irena Tonin, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva iz zasebne ginekološke ambulante Ginekologija Ljubljana.

Pri kateri starosti je priporočljivo, da se dekle odloči za prvi ginekološki pregled?

Zaželeno je, da dekle prvi obisk pri ginekologu opravi še pred začetkom spolnega življenja, ko še nima nobenih ginekoloških težav in gre pri pregledu izključno samo za posvet. Na ta način dekleta dobijo zaupanje v zdravnika in jim v primeru težav ni težko priti nazaj in se zaupati.

Pravočasen prvi obisk je pomemben tudi s stališča zdravstvene in spolne vzgoje. V ta namen imamo v naši ambulanti plastičen model rodil, ki ga pri prvem pregledu dekletu vedno pokažemo. Na ta način ji skušamo prikazati organe v mali medenici, lego mehurja, črevesa, jajčnikov in jajcevodov ter lego in velikost maternice z materničnim vratom in nožnico ter zunanje spolovilo. Tako si dekleta lažje predstavljajo, zakaj je ginekološki pregled sploh potreben, od kod vzamemo bris materničnega vratu, kam in kako vstavimo menstrualno skodelico …

Kako je praviloma videti prvi ginekološki pregled? Kaj lahko dekle pričakuje ob svojem prvem obisku ginekologa?

Praviloma si za dekleta, ki nas obiščejo prvič, vzamemo več časa kot za navaden preventivni ginekološki pregled z odvzemom brisa PAP.

Vzamemo natančno osebno in družinsko anamnezo. Povprašamo o dosedanjih boleznih, morebitnih operacijah, začetku menstruacije in mesečnem ciklusu. V pomoč nam je lahko tudi menstruacijski koledarček, ki ga večina pacientk redno vodi s pomočjo aplikacij na telefonu.

Pri prvem pregledu ginekologi dekletom svetujemo o zaščiti pred spolno prenosljivimi okužbami, razložimo pomen uporabe kondoma in se posvetujemo o zaščiti pred neželeno nosečnostjo. Dekletom pokažemo in razložimo, kakšne načine kontracepcije imamo na voljo, od nujne kontracepcije ali tako imenovane jutranje tabletke pa do običajnih kontracepcijskih tabletk, obližev ter vaginalnih obročkov in materničnih vložkov. Za domov dobijo tudi različne zloženke, da si v miru ustvarijo mnenje in se odločijo za njim najbolj primerno in sprejemljivo zaščito.

Pri prvem obisku tudi preverimo, ali so bile deklice cepljene proti okužbi HPV v 6. razredu osnovne šole. Če niso bile, jim razložimo pomen in jih spodbudimo k cepljenju, saj se s tem cepivom močno zmanjšata možnost, da bi kasneje v življenju zbolele za rakom materničnega vratu, in pojavnost genitalnih bradavic. Deklice zamudnice, torej tiste, ki jim je cepljenje pripadalo, pa se njihovi starši zanj niso odločili, se lahko še vedno brezplačno cepijo tudi kasneje, priporočljivo pa je, da še pred prvim spolnim odnosom. Zanimivo je, da se kar nekaj deklet po našem pregledu odloči za cepljenje proti HPV.

Če dekle nima ginekoloških težav, kliničnega ginekološkega pregleda ni treba narediti. V takem primeru lahko opravimo le daljši posvet. Tako na primer pred predpisom kontracepcije pregled ni potreben, lahko pa opravimo le usmerjen pogovor o pojavu morebitnih stranskih učinkov in kontraindikacijah za predpis zaščite. Izmerimo tudi telesno višino in telesno težo.

Če prihaja ženska na pregled s težavami ali pa je starejša od 20. let in je že spolno aktivna, lahko naredimo tudi prvi preventivni klinični pregled rodil z odvzemom brisa PAP in ultrazvokom maternice in jajčnikov. Priporočamo, da se naredi tudi 3D-ultrazvočni pregled maternice za izključitev razvojnih nepravilnosti.

Za ginekološki pregled se dekle sleče od pasu navzdol. Nato se usede na ginekološki stol. Tipičen pregled je sestavljen iz dveh delov. Prvi obsega pregled zunanjega spolovila: sramnih ustnic, klitorisa in vaginalne odprtine. Sledi pregled nožnice in materničnega vratu. Pomagamo si s posebnim kovinskim pripomočkom, ki je različnih velikosti in mu rečemo spekul ali račji kljun. Pomembno je, da ne izberemo prevelikega. Pri ženskah, ki so že imele odnose ali pa uporabljajo tampone, brez težav opravimo pregled, ki je tudi neboleč. Naredimo bris PAP ali bris materničnega vratu z namenom odkrivanja predrakavih sprememb. Sledi pregled s prsti, kjer ginekolog ali ginekologinja z eno roko na trebuhu, s prstom druge roke pa v nožnici pretipa maternični vrat, položaj maternice ter jajčnikov in sosednje organe, kot sta mehur in črevo. Na ta način ginekolog preveri zdravje male medenice in nožnice. Po potrebi se nato opravi še ultrazvok skozi nožnico.

Velja prepričanje, da ginekološki pregled ni potreben, dokler dekle oz. ženska ni spolno aktivna. Ali to drži?

Če dekle še ni spolno aktivno in nima nobenih ginekoloških težav ter redne, neboleče menstrualne cikluse, pregled pri ginekologu ni nujno potreben.

Pri starosti 20 let vse ženske, ki so zavarovane v Sloveniji, na dom prejmejo pisno vabilo Zore (državni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb na materničnem vratu), v katerem so pozvane, naj si izberejo ginekologa in se naročijo na preventivni bris materničnega vratu PAP. Vabilu je tudi priložen seznam ginekologov, kamor se lahko naročijo v breme ZZZS. Dekletom, ki še niso spolno aktivna, svetujemo, da si izberejo ginekologa in odidejo tja na posvet, odvzem brisa s klasičnim ginekološkim pregledom pa bo sledil šele, ko bodo spolno aktivne. Nekako velja pravilo, da je skrajni čas za obisk pri ginekologu obdobje od šestih mesecev do enega leta po prvem spolnem odnosu.

Kaj bi glede priprave na prvi ginekološki pregled svetovali staršem? Kdaj in kako naj začnejo pogovor o tem?

Pametno je, da matere navežejo s svojimi najstnicami pristen stik in da pogovor o spolnosti ni tabu tema za nobeno od njiju. Spolnost in obisk ginekologa sta namreč naravna procesa, ki slej ko prej doletita vsako žensko. Opažamo, in to nas veseli, da vse pogosteje mame naročijo hčere na pregled z namenom, da jim ginekologi razložimo pomen varne spolnosti, uporabe kondomov in kontracepcije. Spet druga dekleta se o pregledu pri ginekologu pozanimajo pri svojih prijateljicah in se same naročijo na pregled. Nekatere pridejo na pregled same, druge v spremstvu mame in nekatere v spremstvu fanta ali prijateljice.

Najboljši nasvet pa je učenje svojih otrok z zgledom. Pomembno je, da mame redno obiskujejo ginekologa in se o tem odkrito pogovarjajo s svojimi hčerami. Poleg tega starši veliko pripomorejo k zdravju otroka, če svoje otroke, ne samo deklice, ampak tudi dečke, v 6. razredu OŠ cepijo proti okužbi HPV in na ta način zmanjšajo tveganje, da bodo v prihodnosti zboleli za rakom materničnega vratu, grla, rektuma in genitalnimi bradavicami.

Ob katerih znakih je pregled pri ginekologu priporočljiv oziroma nujen?

Ginekologa bi morala obiskati dekleta, ki do 16. leta še nimajo menstruacije ali pa imajo težave z nerednimi, prepogostimi ali pa bolečimi menstruacijami. Vsaka sprememba menstruacijskega ciklusa pri najstnici še ni znak obolenja, saj je to čas, ko se ciklusi še uravnavajo.

Na pregled h ginekologu je priporočljivo priti tudi v primeru nejasnih bolečin v predelu medenice in spodnjega dela trebuha. Vsaka bolečina v tem predelu ni nujno ginekološkega izvora, lahko prihaja tudi iz sečil in črevesja. Zelo pogost vzrok bolečine pri dekletih, ki začnejo biti spolno aktivna, je vnetje mehurja ali cistitis. Zanj je značilno pogosto siljenje na vodo, pekoče odvajanje manjših količin urina, bolečine nad simfizo in včasih krvav urin.

Najpogostejša težava pri mladih dekletih je vnetje nožnice in zunanjega spolovila. Pojavi se izcedek iz nožnice, ki je spremenjene barve (rumeno-zelene, sive, rjave), se peni in srbi ali pa peče. Zelo pogosto gre za glivična obolenja, ki povzročajo sirast izcedek iz nožnice, srbečico in pordelost ter zatečenost sluznice. Zdravljenje je enostavno s kremami ali vaginalnimi kapsulami, v primeru trdovratnih okužb pa je potrebna sistemska terapija. Bakterijsko okužbo lahko dokažemo z brisom nožnice na patogene bakterije in jo potem ustrezno zdravimo.

Na pregled se je treba naročiti tudi v primeru pozitivnega nosečniškega testa ali v primeru suma, da ste se okužili s spolno prenosljivimi boleznimi. V takem primeru je pregled nujno potreben in ni časa za odlašanje.

Kako se pripraviti na ginekološki pregled? Kako se je denimo priporočljivo obleči?

Čeprav se večina obremenjuje s tem, kako so videti tam spodaj, ginekologi temu ne namenjamo nobene pozornosti. Tako ne glede dolžine sramnih dlak kot tudi ne glede velikosti sramnih ustnic. Pozornost namenimo le tistemu, kar je povezano izključno z zdravjem pacientke.

Razen običajnih higienskih ukrepov pred ginekološkim pregledom niso potrebne posebne priprave.

Pregled odsvetujemo v času menstruacije, ker kri otežuje ocenjevanje celic brisa PAP v laboratoriju.

Za večje udobje je priporočljivo obleči obleko ali krilo, saj ga ob začetku pregleda le zavihate. Starejše generacije pogosto v zimskem času uporabljajo samostoječe nogavice, kar je zelo praktično.

Nekatera dekleta oziroma ženske s prvim obiskom ginekologa dolgo odlašajo. Kaj svetujete takim?

Pogosto dekleta s prvim obiskom pri ginekologu odlašajo zaradi zadrege pred pogovorom o spolnem življenju, kontracepciji in spolno prenosljivih boleznih. Največkrat pa je razlog strah pred samim ginekološkim pregledom.

Pomembno je, da si izberejo zdravnika, s katerim stkejo pristen, zaupanja vreden odnos, s katerim se lahko odkrito pogovorijo. Naloga ginekologa pa je poslušati in pomagati, ne soditi. Le tako bodo ženske rade redno hodile na preventivne preglede. Ginekolog je tisti zdravnik, ki ženske spremlja skozi različna, zelo občutljiva obdobja življenja, z začetkom v adolescenci, sledijo pregledi v času nosečnosti, kjer se srečujemo vsak mesec vsaj enkrat, in v perimenopavzi ter v starost. Pomembno je, da si zdravnik in pacientka zaupata, saj na ta način lahko odkrijemo in razrešimo marsikatero težavo, ki ni nujno povezana le z rodili in ginekologijo.

Pomembno je vedeti tudi to, da po dopolnjenem 15. letu starosti ginekologi o stanju dekleta nismo več dolžni obveščati staršev.

