Vzorec pogodbe za izplačila nagrad družinskim zdravnikom že pripravljen

V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so pripravili vzorec podjemne pogodbe za izplačilo dodatka bolj obremenjenim zdravstvenim timom družinske medicine po aneksu dve k splošnemu dogovoru. Skupaj z mnenji ministrstev za javno upravo in za delo ter finančne uprave so ga že posredovali zdravstvenim zavodom.

Vlada je aneks dve sprejela julija, z njim so se odzvali na opozorila preobremenjenih družinskih zdravnikov, ki so na težave opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi. Izplačilo nagrad naj bi zdravstveni timi prvič dobili septembra ob avgustovski plači.

Na ministrstvu za zdravje so jih napotili na izplačilo prek podjemnih pogodb, a so v zdravniškem sindikatu Fides in v vodstvih nekaterih zavodov ocenili, da tak način ni primeren in celo, da bi bil nezakonit. V združenju so sicer že pred dnevi ocenili, da navodilo ministrstva ni nezakonito.

Nagrade lahko glede na obremenjenost znašajo od štiri do 20 odstotkov osnovne plače

Na Finančni upravi RS (Furs) so medtem spomnili, da zakon o zdravstveni dejavnosti dovoljuje sklepanje podjemnih pogodb, ko gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru posebnih programov, ki jih potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja.

V združenju sicer ne razpolagajo s podatki, v katerih zdravstvenih domovih so timom že izplačali nagrajevanje, ki glede na obremenjenost lahko znaša od štiri do 20 odstotkov osnovne plače.

Avgustovski dodatek že izplačali Zdravstvenemu domu Ljubljana

Avgustovski dodatek na podlagi sklepa o posebnih programih na primarni ravni pa so že izplačali v Zdravstvenem domu Ljubljana. Kot so pojasnili, so z zaposlenimi sklenili podjemne pogodbe.

"Dodatek smo izplačali 129 zdravnikom in 146 medicinskim sestram v skupnem znesku 105.000 evrov bruto bruto. Zneski za izplačilo so zelo različni glede na izpolnjevanje kriterijev in obseg programa, ki ga zaposleni izvaja," so zapisali.

V mariborskem zdravstvenem domu bodo, kot so napovedali pred dnevi, dodatek v skladu z usmeritvijo ministrstva izplačali prek podjemnih pogodb. Te v njihovem zavodu izplačujejo zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec.