Zdravniške organizacije: aneks dve ne povečuje dostopnosti do zdravnikov

Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so na današnjem srečanju pod drobnogled vzeli sklepe vlade glede aneksa dve k splošnemu dogovoru.

Kuštrin: Z aneksom dve se krši kolektivna pogodba

Kot je poudaril predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, aneks dve ne rešuje zahtev in težav zdravnikov na primarni ravni, saj med drugim ne zagotavlja stoodstotnega plačila pri 1.895 glavarinskih količnikih, prav tako pa ne zajema zobozdravnikov in primarnih ginekologov. Izpostavil je tudi stališče sindikata, da se z aneksom dve krši kolektivna pogodba.

Družinski zdravniki, ki so napovedali svoje odpovedi in jih nato začasno zamrznili, so po njegovih besedah zato pred hudo dilemo, kaj narediti. "Čaka nas napeta jesen," je napovedal prvi mož Fidesa. Predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik je ob tem opozorila, da čistopis aneksa sicer še ni pripravljen.

V zdravniških organizacijah so kritični tudi do ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki po njihovih besedah nista naredila ničesar, da bi zmanjšala nepotrebne administrativne obremenitve. Nekateri zdravniki ocenjujejo, da zaradi tega na dan izgubijo tudi do dve uri, je dejal Kuštrin.

Medicinske sestre zaradi neurejenih delovnih pogojev zapuščajo poklic

"Administracija je tista, ki bolnikom jemlje njihovega zdravnika," je bil kritičen tudi predsednik združenja zasebnih zdravnikov Igor Dovnik. Koordinacija ministrstvo in ZZZS zato poziva, da nemudoma pristopita k spremembam pravilnikov, ki bremenijo zdravnike. Kritičen je bil tudi do vsebine aneksa: "S tem ko se zdravnikom ponuja denar, se brije norca iz nas, ki vsakodnevno sedimo pred bolniki."

Na današnjem srečanju so govorili tudi o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi. Predsednik zdravniškega društva Radko Komadina je ob tem izpostavil, da zdravstveno osebje tudi na tem področju ni partner pri oblikovanju zakonodaje. Opozoril je, da medicinske sestre zaradi neurejenih delovnih pogojev odhajajo na lažja delovna mesta ali celo zapuščajo poklic.