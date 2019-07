V Slovenj Gradcu za zdaj ne bodo ostali brez zdravnikov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je že kazalo, da bodo v slovenjgraškem urgentnem centru ostali brez zdravnikov, so direktorji zdravstvenih domov vsaj za tri mesece dosegli dogovor o dežuranju družinskih zdravnikov. Pomagali jim bodo njihovi kolegi iz Zdravstvenega doma Dravograd, a kaj ko to še zdaleč ne rešuje vseh težav koroške urgence.

Kadra je premalo, prave organizacije dela ni, povrhu pa so družinski zdravniki še dodatno obremenjeni z dežurstvi, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Zdravniki napovedali preklic soglasja za nadurno delo

Težave so se začele aprila. V slovenjgraškem zdravstvenem domu je takrat sedem zdravnikov družinske medicine napovedalo preklic soglasja za nadurno delo. "Naši zdravniki poleg urgence 24 ur na dan opravljajo tudi vsa ambulantna dela in popoldanske ambulante. Premalo nas je, da bi lahko zagotavljali tovrstni del," pravi direktorica Zdravstvenega doma Slovenj Gradec Marjeta Vaupot.

Na pomoč jim bodo priskočili trije zdravniki iz Dravograda. Ker je dosegljivost mobilnih enot enaka, se direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma Jože Studenčnik sprašuje, zakaj v tem delu Slovenije sploh potrebujejo dva urgentna centra.

"Dva takšna centra sta po moji oceni preveč"

"Urgentni center v Slovenj Gradcu na Koroškem se poskuša vpeljati kot neka paralelna enota k našemu reševalnemu centru v Ravnah, ki pa že zdaj deluje regijsko," pojasnjuje Studenčnik. Dodaja, da delajo dobro in da so zmožni poskrbeti za 74 tisoč prebivalcev v regiji: "Dva takšna centra, ker zdaj z nazivom urgentni center podvajamo to enoto, sta po moji oceni preveč."

Podvajanje namreč pomeni več kadra, ki pa ga ni. Na Koroškem trenutno dela 23 zdravnikov. Iz Radelj ob Dravi in Raven na Koroškem zdravniki v Slovenj Gradec ne bodo prišli pomagat zaradi kadrovske stiske, dopustov in bolniških odsotnosti.

Najboljša rešitev bi bila nadgradnja reševalnega centra v Ravnah

Ker regija za še en urgentni center dodatnih sredstev ne dobi, finance razporejajo, da lahko zagotovijo še eno urgentno službo v Slovenj Gradcu. Razmišljali so tudi, da bi celotno nujno medicinsko pomoč iz Dravograda preselili v Slovenj Gradec, vendar pa bi to po besedah Studenčnika razmere poslabšalo. Najboljša rešitev za Korošce bi bila nadgradnja reševalnega centra v Ravnah, so še poročali na Planetu.