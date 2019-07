Dokument, ki razburja medicinske sestre #video

Medicinske sestre so doživele novo klofuto. Dolgo pričakovani dokument o njihovih poklicnih kompetencah, posledica evropske direktive, jih ponižuje in pošilja nazaj v šolo.

Čeprav so srednje medicinske sestre do zdaj opravljale enako delo kot diplomirane, po novem to ne bo več mogoče, če ne bodo dopolnile svoje izobrazbe. In tako nekatere sestre po 30 letih prakse in izkušenj ne bodo smele več opraviti na primer pregleda srca z EKG, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Lahko pa preveže akutno rano velikosti desetih centimetrov, opeklino ali kronično rano v velikosti enega centimetra pa ne. Koliko zdravnikov in tehnikov je še pripravljenih trpeti takšne nesmisle, je preverjala Nataša Repovž.

Zdravnica: Zgodil se bo absurd

Foto: Matej Leskovšek Srednje medicinske sestre po novem ne bodo imele več nobenih pooblastil, je prepričana Silvana Popov, zdravnica, ki v svoji ambulanti odlično sodeluje s svojo sestro.

"Zgodil se bo absurd. Ona je štiri leta hodila na srednjo medicinsko šolo in zdaj uradno nič ne ve, ker ne sme nič delati. Nekdo, ki pa je hodil tri leta v šolo, da bi postal diplomirana medicinska sestra, pa bo zdaj njo spraševal, kako narediti kakšno stvar. Kje je tu logika?" se sprašuje Popova, specialistka splošne medicine.

Medicinske sestre so razdeljene v tri skupine. Odvisno, kdaj so se izobraževale in začele delati. Po novem bodo potrebovale licenco ali uspešno opravljen poseben preizkus strokovne usposobljenosti, lahko pa bo - do naziva diplomirana medicinska sestra - potreben še študij.

Medicinska sestra s 36-letnimi izkušnjami pozdravlja nov dokument

Milojka Kurtnjak je srednja medicinska sestra že 36 let. Dela na otroški kirurgiji v enoti intenzivne terapije otrok v UKC Ljubljana. "V 80 odstotkih opravljaš delo diplomirane medicinske sestre, v 20 odstotkih pa srednje," pojasnjuje Kurtnjakova.

Sama pozdravlja nov dokument. Z njim se bomo izognili tudi prehodnim pogodbam.

"Delam na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, kar ne pomeni, da sem diplomirana medicinska sestra, ampak delam na tem delovnem mestu že leta in leta in sem usposobljena. S certifikatom bom lahko delala še naprej," razlaga Kurtnjakova.

"Ko boš dobil pogodbo, bo zakonsko določeno, kaj so tvoje naloge, in boš za to tudi pošteno plačan," je prepričana Kurtnjakova.

Za to si prizadevajo tudi v zdravstveni negi. "To je naša želja in pri tem bomo vztrajali," pravi Marjan Meglič iz sindikata delavcev, zaposlenih v zdravstveni negi.

Med 800 do 1000 takih sester čaka na nove pogodbe o sistematizaciji delovnih mest. Dan D je 17. julij.