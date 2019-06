Afera letaki v UKC: Zdravstvo ne sme postati tržno blago #video

Pri pogodbenem izvajalcu, ki je v lasti dveh Zagrebčanov, bi tako hrvaški stomatologi popravljali zobe slovenskim zdravnikom iz javnega zdravstva, kar je razjezilo marsikoga. Poteza UKC Ljubljana naj bi bila celo v nasprotju z zdravniško etiko.

Promoviranje in reklamiranje zdravstvenih storitev je po mnenju zdravnika Matija Cevca skrajno sporno. "Zdravstvo nikakor ne sme biti tržno blago, ki se oglašuje. Običajno so oglasi vedno zavajajoči," pojasnjuje.

Poteza UKC, da lahko zaposleni ob podpisu plačilne liste v tajništvu vzamejo še letak Vzajemne, je najmanj neokusna, meni kirurg ortoped Loredan Bešič.

"Če je samo ena izbrana zavarovalnica in drugih ni, ni enak odnos do vseh treh dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic. Vse so tudi partnerice UKC. Poteza je nekoliko sumljiva in morda je tudi kaj v ozadju," je povedal za oddajo Danes na Planetu.

Zakaj zaposleni nimajo možnosti izbire?

Foto: STA Vladimir Lazić iz sindikata UKCLJ pojasnjuje, da je bilo mogoče slišati pomisleke. "Predvsem je bilo mogoče slišati komentarje, čemu je to potrebno. Zavarovalnic je več in verjetno bi si vsaka želela tovrsten projekt oziroma izpeljavo."

Predsednik odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Slovenije Krunoslav Pavlović kritizira zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Namesto da bi programe v javnem zdravstvu širili, se hvalijo z dobičkom. "Zavod v resnici zavira razvoj slovenskega javnega zdravstva, ki ga izvajajo tudi koncesionarji v Sloveniji."

"Politika meče pesek v oči"

Medtem so z ministrstva za zdravje posredovali odgovor, v katerem pojasnjujejo, da ker z akcijo Vzajemne niso seznanjeni, ne želijo podati komentarja. Kot so dodali, so javni zdravstveni zavodi samostojne pravne osebe.

Bešić pa ne skopari s kritikami politikov. "Država ne želi spremeniti zdravstvenega sistema. Politika, ki je odgovorna zanj, ne rešuje ničesar, ampak z metanjem peska v oči ohranja stanje, ki je slabo za vse paciente in zaposlene," je dejal.