Zaposleni v UKC dobili letak za storitve pri zasebniku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljubljanskem kliničnem centru so se sila nerodno lotili reklamiranja ekskluzivne hišne ponudbe zavarovalnice Vzajemna za zobozdravstvene storitve. Hrvaški zasebni zobozdravniki naj bi popravljali zobe slovenskim zdravnikom iz javnega zdravstva.

"Zavarovanje Dental - zobozdravstvene storitve lahko uveljavljate pri našem pogodbenem izvajalcu, Polikliniki Ars Salutaris Adriatic v Ljubljani," je zapisano v letalu s ponudbo, ki je zdravnike in sestre čakal v tajništvu Kliničnega centra ob prejemu plače. Nespodobna ponudba jih je pošteno razburila.

Dilema zdravnikov je: ali bomo zagovarjali slovensko javno zdravstvo, če smo del tega sistema, ali privolili v novačenje slovenskih pacientov za hrvaško zobozdravstveno oskrbo, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"To ponujati ljudem v javni službi je neokusno"

Foto: STA Posebna ponudba zavarovanj za zaposlene. Vzajemna je k nam pristopila s ponudbo, na kratko odgovarjajo iz službe za odnose z javnostmi. Nekdanji stomatolog:

"Ponujati to ljudem v javni službi, v javni zdravstveni dejavnosti, je malo neokusno," je komentiral Martin Toth, nekdanji svetovalec na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Paket Dental za zobozdravstvene storitve je dvignil največ prahu. Lastnika Poliklinike Ars Salutaris Adriatic v Ljubljani sta Zagrebčana Hrvoje Pezo in Robert Čelić.

"Da javni zavod na tak način nekako reklamira ne le zasebne zavarovalnice, ampak tudi izvajalca zasebnih zdravstvenih storitev, ima lahko tudi veliko hujše pravne posledice. Ne samo, da se reklamira zasebno, ampak se pravzaprav krši konkurenčna prepoved, ker se reklamira zasebno podjetje v ustanovi, ki morda dela enake storitve," je dejal Konrad Kuštrin, predsednik sindikata Fides.

Predsednik sindikata: Zakaj samo ena zavarovalnica

Na Vzajemni se pač tržimo, pojasnjujejo, klinika v Ljubljani je slovenska, posameznik naj se odloči, kot želi, so zapisali.

Zakaj samo ena zavarovalnica in čemu, so se še spraševali zaposleni v UKC Ljubljana, se je spraševal predsednik Sindikata Kliničnega centra Ljubljana Vladimir Lazić. Kakšni so interesi, ne ve.

"Ne vem, ne morem ugibati o interesih tistih, ki so to naredili, lahko pa rečem, da zagovarjamo javno zdravstvo in si želimo javno zdravstvo. Področje, ki ga omenjate, je zagotovo potrebno pozornosti ministrstva za zdravje," je bilo Lazićevo mnenje.