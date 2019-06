Stanje na slovenjgraški urgenci je skrb zbujajoče #video

Za Korošce v Slovenj Gradcu pa ni prav nič spodbudno, da so skoraj ostali brez lastne urgence. Tam namreč delajo preobremenjeni družinski zdravniki iz Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, ki več ne zmorejo. Zdaj so se v reševanje koroške urgence začasno, do septembra, vključili zdravniki iz vse regije.

Zaradi dodatnega dela v enoti za hitre preglede urgentnega centra Slovenj Gradec je preobremenjenost zdravnikov prevelika. Kot je za oddajo Danes na Planetu dejala Marjeta Vaupot, direktorica zdravstvenega doma Slovenj Gradec, je stanje skrb zbujajoče, saj so zdravniki vpeti v delovišča, kjer ni mogoče več dihati.

Ni prave organizacije dela, družinski zdravniki pa so obremenjeni z dežurstvi

"Naši zdravniki poleg urgentnega dela opravljajo še dodatnih 24 ur popoldanskega ambulantnega dela. Premalo nas je," je potarnala.

To potrdi tudi sogovornik, ki v praksi dobro pozna zdravstveni sistem. "Zdravniki, ki so prisotni v reševalnem vozilu, so zdravniki družinske medicine, ki primarno delajo družinsko ambulanto. Poleg tega se morajo še odzvati na intervencije na terenu, pravzaprav so prisiljeni delati intervencije na terenu, kar pomeni, da zastaja delo v družinski ambulanti," je o delu povedal sogovornik.

Občani so zaskrbljeni

Dogovora, da bi kolegom pomagali iz sosednjih zdravstvenih domov - Radelj ob Dravi, Dravograda, Raven na Koroškem, tudi po včerajšnjem sestanku ni. So pa optimistični.

"Opažamo, da so v ZD Dravograd pristopili naprej in da bodo zdravniki aktivnejši v juliju in avgustu, če pridemo do čistega sporazuma," pojasnjuje Vaupotova.

Snubijo menda tudi zdravnike zunaj regije in upokojene zdravnike. Kar bi lahko pomenilo težavo. "Težava nastane potem, ker kličejo zdravnike v pokoju v dežurstvo. Težava pri teh zdravnikih je, da so sicer lahko odlični družinski zdravniki, če pa se zgodi intervencija na terenu, se lahko pojavi resna težava, ker ta zdravnik verjetno ne bo znal popolnoma strokovno oskrbeti pacienta," je dejal sogovornik.