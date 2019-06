Zdravnik Milošević zaradi sprejema podkupnine obsojen na pogojno zaporno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravnik Zoran Milošević in Irma Košutar Gašparić iz podjetja Animus se izreka sodbe, ki še ni pravnomočna, nista udeležila.

Zdravnik Zoran Milošević in Irma Košutar Gašparić iz podjetja Animus se izreka sodbe, ki še ni pravnomočna, nista udeležila. Foto: STA

Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je zdravnika Zorana Miloševića zaradi sprejemanja podkupnine obsodil na pogojno kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, soobtoženo Irmo Košutar Gašparić iz podjetja Animus pa zaradi dajanja podkupnine na pogojno kazen enega leta in šestih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Sodba še ni pravnomočna.

Zdravniku Zoranu Miloševiću, ki je zdaj vodja dejavnosti intervencijske nevroradiologije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, je sodišče naložilo tudi vrnitev prejete podkupnine v višini 7.200 evrov in plačilo sodnih stroškov. Stroške sojenja bo morala plačati tudi Irma Košutar Gašparić.

Tožilec napovedal pritožbo na višino izrečene kazni

Tožilec Iztok Krumpak je po izreku sodbe napovedal, da se bo pritožil na višino izrečene kazni, saj je ta po njegovem mnenju prenizka. Odvetnik Košutar-Gašparićeve Janez Koščak je dejal, da se bo o morebitni pritožbi pogovoril s klientko. Milan Krstić, ki zagovarja Miloševića, je medtem pritožbo ocenil kot zelo verjetno.

Po ugotovitvah sodnega senata ljubljanskega okrožnega sodišča je Milošević storil kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril, saj je poskrbel, da je UKC Ljubljana medicinske pripomočke naročil pri Animusu, v zameno pa je od Košutar-Gašparićeve v treh obrokih skupaj prejel 7.200 evrov podkupnine.

Tožilec je za Miloševića predlagal štiri mesece zapora, ki bi se lahko nadomestil z delom v splošno korist, plačilo šest tisoč evrov kazni, povračilo podkupnine in plačilo sodnih stroškov. Za Košutar-Gašparićevo je Krumpak predlagal dva meseca zapora, plačilo 1.400 evrov denarne kazni in plačilo sodnih stroškov.

Zdravnik zatrdil, da nikoli ni bil vključen v nabavo medicinskih pripomočkov

Tako Milošević kot Košutar Gašparićeva se nista udeležila današnjega izreka sodbe. Med sojenjem je Milošević zatrdil, da nikoli ni bil vključen v nabavo medicinskih pripomočkov, zato tudi ni podpisal nobene naročilnice in se ni dogovarjal za ceno.

Njegov zagovornik Krstić je navedel, da denar, ki ga je Milošević prejel, ni bil podkupnina, ampak plačilo za delo, ki ga je opravil za Animus. Zanj naj bi obtoženi opravil tri predavanja.

Krstič je predlagal, naj se Miloševiću izreče oprostilna sodba. Tudi za Košutar-Gašparićevo je njen zagovornik Koščak predlagal oprostilno sodbo, saj naj ta Miloševiću ne bi dajala podkupnine v zameno, da bi ljubljanski UKC pri Animusu nabavil medicinske pripomočke.

Milošević tudi prvoobtoženi v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu

Sicer je Milošević tudi prvoobtoženi v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. V njej je obtoženih 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predobravnavnem naroku, ki se je začel 13. maja in končal v ponedeljek, so vsi obtoženi, vključno z Miloševićem, krivdo zanikali.

Glavni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiusluge pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.