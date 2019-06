Prvoobtoženi v zdravstveni aferi Milošević zanikal krivdo

Prvoobtoženi v korupcijski aferi v zdravstvu Zoran Milošević, ki je radiolog v ljubljanskem kliničnem centru, je na današnjem nadaljevanju predobravnavnega naroka zanikal krivdo. Tožilec Iztok Krumpak mu je očital kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Zahteval in prejel naj bi podkupnino v skupni višini 114.700 evrov.

Krumpak je navedel, da je Milošević od družbe Emporio Medical zahteval in tudi prejel podkupnino v gotovini ter v nakazilih na svoj hrvaški bančni račun in na bančni račun, ki ga ima njegov sin Mihael Štamberger Milošević v Švici. Na slednjega naj bi bila nakazana podkupnina v skupni višini 28.500 evrov. Miloševićev sin, ki je tudi med obtoženimi, je z izjemo nekaj manj kot 1400 evrov, ki jih je obdržal zase, ostali denar dvignil in ga izročil očetu.

Po tožilčevih besedah je Milošević za protiuslugo za prejeto podkupnino, med drugim tudi kot član razpisnih komisij v ljubljanskem kliničnem centru, vplival na odločitve, da je bila za dobavitelja medicinskega materiala vedno znova izbrana družba Emporio Medical.

Če bi Milošević priznal krivdo, bi tožilec zanj zahteval nižjo kazen, in to enotno zaporno kazen treh let in osmih mesecev, ki bi jo prestal na odprtem oddelku, 35 tisoč evrov denarne kazni, vrnitev prejete podkupnine in plačilo sodnih stroškov ter enoletno prepoved opravljanja poklica. Ker je obtoženi zanikal krivdo, pa je Krumpak napovedal, da bo zanj zahteval daljšo zaporno kazen, in to ne v alternativni obliki, višjo denarno kazen ter poleg vrnitve prejete podkupnine in plačila sodnih stroškov tudi daljšo prepoved opravljanja poklica.

Odvetnik Miloševića želi izvedenca psihiatrične stroke

Miloševićev zagovornik Milan Krstić je sodnici Dejani Fekonja predlagal, naj s pomočjo izvedenca psihiatrične stroke preveri, ali se je Milošević sposoben udeleževati sodnih obravnav. Obtoženi ima namreč po odvetnikovih besedah že dlje časa "hude težave z verbalno komunikacijo in je zelo prizadet" zaradi očitkov, ki jih deležen, ter odmevov nanje v javnosti.

Foto: STA Krstić je tudi predlagal izločitev zapisa ustne kazenske ovadbe, ki jo je policiji dala nekdanja lastnica družbe Emporio Medical Urška Jurkovič. Poleg tega je odvetnik napovedal, da bo najkasneje v 15 dneh predlagal priče iz nekaj bolnišnic na območju nekdanje Jugoslavije. Potrdile naj bi, da je Milošević pri njih za družbo Emporio Medical predstavljal medicinski material. S tem naj bi obramba dokazala, da obtoženi ni prejel podkupnine, kot trdi tožilstvo, ampak "gre za pošteno zaslužen denar".

Na današnjem naroku je krivdo zanikal tudi ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman, ki je obtožen kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril. Tožilec mu je očital, da je zahteval in od družbe Emporio Medical tudi prejel podkupnino v skupni višini nekaj več kot 53.300 evrov. Po tožilčevih besedah je Cirman podkupnino prejel z nakazili na njegov bančni račun v Avstriji ali pa v gotovini. Za protiuslugo naj bi Cirman vplival na izbiro dobavitelja medicinskega materiala.

Tudi Cirman se je izreke za nedolžnega

Če bi Cirman priznal krivdo, bi tožilec zanj zahteval nižjo kazen, in to dve leti zapora v obliki vikend zapora, 14 tisoč evrov denarne kazni, vrnitev prejete podkupnine in plačilo sodnih stroškov. Ker se je Cirman izrekel za nedolžnega, pa je Krumpak napovedal, da bo zanj zahteval daljšo zaporno kazen, in to ne v alternativni obliki, višjo denarno kazen ter poleg vrnitve prejete podkupnine in plačila sodnih stroškov tudi prepoved opravljanja poklica.

Foto: STA

Cirmanova obramba je sodišču predlagala, naj opravi poizvedbo v zvezi z morebitnimi kazenskimi postopki zoper nekdanji lastnici družbe Emporio Medical Ano in Urško Jurkovič. Slednja naj bi namreč v zameno za imuniteto kriminalistom razkrila dogajanje in imena vpletenih v korupcijski aferi v zdravstvu, zato ju ni med obtoženimi. Enako sta doslej že zahtevali obrambi dveh drugih obtoženih, ortopeda v novomeški bolnišnici Gregorja Kavčiča in vodje lekarne v bolnišnici Valdoltra Nataše Faganeli.

Obtoženih 11 fizičnih oseb

Poleg tega je Cirmanova obramba predlagala zaslišanje Stanislava Pintarja. Predlog je utemeljila s tem, da je bil Pintar prvi tožilec, ki se je ukvarjal s to zadevo.

Sicer je v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu obtoženih 11 fizičnih oseb in ena pravna oseba, družba Advanta. Vseh deset obtoženih, ki so se doslej zvrstili na predobravnavnem naroku, je zanikalo krivdo. Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.