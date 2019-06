Vodstvo onkološkega inštituta ugodilo zahtevi zdravnikov glede dežurstev #video

Predstavniki zdravniškega sindikata Fides so 8. maja vodstvu Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana predložili podpise 92 zdravnikov o preklicu soglasij za nadurno delo, naknadno sta jih nato dva umaknila. Zahtevali so, da bi se opravljanje dela v času dežurstva izplačevalo v višini nadur.

V današnji izjavi za medije je generalna direktorica OI Štiblar Kisićeva opozorila, da veljavna zakonodaja ne dopušča plačila dežurstev kot nadurnega dela. Zato so ministrstvo za zdravje prosili za mnenje, ki bi veljalo za vse javne zdravstvene zavode. Ob poizvedovanju glede izplačila dežurstev po drugih zavodih so namreč ugotovili, da so že najmanj štirje zavodi pred časom ugodili takim zahtevam zdravnikov.

"Ni prav, da so javni zdravstveni zavodi prepuščeni sami sebi"

Foto: Ana Kovač Po njenih besedah so na ministrstvu v odgovoru zapisali, da "je vsako vodstvo zdravstvenega zavoda odgovorno, da samo organizira delovni proces, tako kot misli, da je prav". "Ni prav, da so javni zdravstveni zavodi prepuščeni sami sebi, da se odločajo o tako pomembnih vprašanjih. Vendarle živimo v eni državi in stvar države, ministrstva, vlade je, da enoznačno uredi ta vprašanja," je bila ob tem kritična.

Ker si z odgovorom ministrstva niso mogli pomagati, je vodstvo OI predstavnikom sindikata na sestanku 28. maja podalo pojasnilo in odločitev, da bo ugodilo njihovi zahtevi. Po besedah generalne direktorice si OI namreč ne more privoščiti takega izpada, kajti njihova primarna naloga in dolžnost je, da poskrbijo za nemoteno oskrbo bolnikov. "Vendar očitno to ni bilo dovolj jasno," ugotavlja Štiblar Kisićeva.

Želijo si predvsem normalnih pogojev dela

Predstavnica zdravnikov Ana Lina Vodušek pa je v izjavi za medije po današnji seji glavnega odbora zdravniškega sindikata Fides dejala, da odločitev o ugoditvi njihovim zahtevam do nje še ni prišla. Tudi sicer je bila zelo kritična do načina komunikacije vodstva OI. Ob tem je poudarila, da si zdravniki na OI želijo predvsem normalnih pogojev dela.

Štiblar Kisićeva sicer ne razume očitkov glede pomanjkanja dialoga. "Ne vem, v čem vodstvo ne bi želelo ali se upiralo komunikaciji. Mislim, da smo prav mi na onkološkem inštitutu uvedli ta nivo kulturnega dialoga in odzivanja na vsako pobudo," je ocenila.

Dežurstva so bila doslej plačana po delovnem mestu, ki je uvrščen v 50. plačni razred, pri izplačilu dežurstev pa so prepolovljeni tudi dodatki za nedeljsko, praznično in nočno delo. Pri plačevanju nadur pa bo zdravnik plačan po svojem plačnem razredu, plačani pa bodo tudi dodatki. Večinoma so zdravniki razvrščeni višje od 50. plačnega razreda.

V sanacijskem programu

Tak način plačevanja dežurstev bo za OI letos pomenil prek 280 tisoč evrov izgube, v naslednjem letu pa slabega pol milijona. Izplačila dežurstev po novem bi se po besedah Štiblar Kisićeve morala začeti izplačevati najkasneje z julijem.

Sicer je OI ena od bolnišnic v sanacijskem programu, za katere je vlada pred dvema letoma namenila proračunska sredstva za pokritje stroškov izgube. Na OI so že lani presegli večino načrtovanih sanacijskih ukrepov, poslujejo pozitivno, pokrili pa so tudi izgube iz preteklih let. Vodstvo OI je zato po marčevski seji predlagalo izstop iz sanacijskega programa. Za letos je bilo načrtovano izravnano poslovanje bolnišnice.