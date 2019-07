Farmacevtske družbe so lani slovenskim zdravnikom in organizacijam plačale več kot dva milijona evrov

Proizvajalci generičnih zdravil so v skladu s kodeksom transparentnosti Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj letos drugič razkrili plačila zdravnikom in zdravstvenim organizacijam. Lek je imel lani v Sloveniji za 986.000 takih plačil, Krka za 950.000 evrov, Pliva pa za okoli 229.000 evrov, skupaj za okoli 2,16 milijona evrov.

Novartis je v Sloveniji lani zdravstvenim delavcem in organizacijam skupaj plačal 2,25 milijona, od tega so slabih 305.703 evrov namenili za raziskave in razvoj. Plačila Leka, ki je del Novartisove generične divizije Sandoz, pa so znašala 985.848 evrov, od tega je bilo 365.230 evrov namenjenih za raziskave in razvoj. Leto poprej so Lekova plačila znašala 966.588 evrov. V Novartisu so v Sloveniji lani sodelovali z 898 zdravstvenimi delavci in 246 zdravstvenimi organizacijami, so sporočili za STA.

Krka skoraj milijonov evrov

Krka je zdravstvenim organizacijam, zdravstvenim delavcem in združenjem bolnikom namenila lani plačila v višini 950.000 evrov, leto poprej pa v višini 656.289. Kot so pojasnili za STA, se je z objavo imena strinjalo manj kot 50 odstotkov zdravstvenih delavcev, ki so lani prejeli Krkina plačila.

Pliva je lani za plačila zdravnikom in zdravstvenim organizacijam namenila 228.754 evra, nekoliko manj kot leto poprej, ko je znesek znašal okoli 330.000 evrov.

Foto: STA

V skladu s kodeksom transparentnosti evropske zveze farmacevtske industrije morajo farmacevtske družbe enkrat na leto do konca junija javno poročati o plačilih zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam v promocijske ali druge namene v povezavi z razvojem in s prodajo zdravil na recept, lahko pa tudi brez recepta.

Gre predvsem za donacije in plačila za izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, kritje stroškov dogodkov, kot so kongresi in simpoziji, plačilo predavanj, plačilo za sodelovanje zdravnika in bolnišnic pri raziskavah ter razvoju in podobno.

Denar prejemajo tudi prek svojih espejev

Zdravniki plačila farmacevtske industrije prejemajo kot fizične osebe, pa tudi prek svojih espejev in podjetij ter prek raznih zdravniških društev in združenj, večinoma za storitve in svetovanja, del denarja pa farmacija nakazuje tudi bolnišnicam in zdravstvenim domovom, večinoma za izobraževanja.

V skladu s slovenskimi predpisi zneske na ravni posameznega zdravnika razkrijejo samo, če je ta dal za objavo soglasje, sicer pa farmacevtska družba objavi zbirni znesek. Na ravni podjetij, društev in espejev se objavi ni mogoče izogniti.