Vlada je potrdila predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim uvaja 15 koledarskih dni starševskega dopusta za rejnike, ki imajo v rejništvu nameščenega otroka, starega od osem do 15 let. S predlogom bi ukinili tudi povišan otroški dodatek za starše, če otrok do štirih let ni vključen v vrtec.

Rejniki, ki imajo v rejništvu otroka, starega od osem do 15 let, trenutno nimajo pravice do starševskega dopusta, so na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zapisali v sporočilu po seji vlade. Poudarili so, da je tudi za starejše otroke pomembno, da z rejnikom lahko navežejo prvi stik, se z njim spoznajo in nanj navadijo, čemur je namenjenih 15 dni starševskega dopusta.

S predlogom novele bi črtali tudi določbo o povečanju otroškega dodatka za 20 odstotkov, če predšolski otrok, mlajši od štirih let, ne obiskuje vrtca. Trenutno velja, da se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov, če predšolski otrok, mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo. "Ker je v zadnjih letih v vrtcih dovolj prostora in je bila določba uvedena, ker je bilo pred leti v vrtcu zelo težko dobiti mesto, sploh za mlajše otroke, je odpadel razlog za to povišanje," so zapisali.

Do dodatka za veliko družino upravičeni tudi rejniki

Po predlogu bodo do dodatka za veliko družino poleg staršev upravičene tudi druge osebe, na primer rejniki. Rejniki so zdaj do dodatka za veliko družino upravičeni le, če imajo nameščene vsaj tri otroke iz iste družine. Na ministrstvu pojasnjujejo, da ima v praksi rejnik največkrat svojega otroka in tudi otroka, ki mu je nameščen v rejništvo (skupaj tri ali več). Ob sprejetju novele se bo tudi taka družina štela za veliko družino.

Predlog določa še, da bo center za socialno delo lahko o pravici do dodatka za veliko družino odločil po uradni dolžnosti tudi za prejemnike državne štipendije. Dodatek za veliko družino se dodeli po uradni dolžnosti, če je družina upravičena do otroškega dodatka. Zaradi odprave administrativnih ovir se dodaja tudi določba, da center po uradni dolžnosti odloči o dodatku za veliko družino tudi družini, ki ima tri ali več otrok, ki so upravičeni do državne štipendije.

Tako po dopolnjenem 18. letu otroka, ko družina ni več upravičena do otroškega dodatka, enemu od staršev ne bo treba vložiti vloge, ampak bo center na podlagi upravičenosti do državne štipendije po uradni dolžnosti odločil o dodatku za veliko družino, so še zapisali na ministrstvu.

Obravnavo predloga novele Zakona o vrtcih prekinili

Vlada naj bi danes obravnavala tudi predlog novele Zakona o vrtcih. A so obravnavo prekinili, ker je odprtih še nekaj vprašanj, ki jih je treba uskladiti, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.