Zdravnikoma javni opomin senata zdravniške zbornice zaradi smrti dvojčkov

Senat razsodišča Zdravniške zbornice Slovenije je izrekel javni opomin zdravnici Maji Merkun in nekdanjemu predstojniku ginekologije v trboveljski bolnišnici Miroslavu Jurci po smrti dvojčkov v začetku januarja 2016, poroča Delo. Odločitev razsodišča je postala dokončna 13. septembra.

Zdravniški poklic sta zdravnika po oceni senata namreč opravljala v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke, kar je povzročilo poslabšanje zdravja ali celo smrt bolnika.

Porodnica je 12. januarja 2016 v bolnišnici rodila dva mrtva otroka. Otroka sta umrla že nekaj dni pred načrtovanim porodom v 38. tednu nosečnosti, medtem ko naj bi v skladu s stroko pri nosečnostih dvojčkov v eni posteljici porod opravili nekaj tednov prej.

Odvetnik staršev Milan Vajda je nato aprila 2016 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko ovadbo proti bolnišnici in trem zaposlenim zaradi suma malomarnega zdravljenja. Kazensko ovadbo so vložili proti bolnišnici kot pravni osebi, pa tudi proti tedanji strokovni vodji bolnišnice Ani Medved, Miroslavu Jurci ter Maji Merkun.

Preiskavo uvedli zgolj proti Merkunovi

Kot poroča današnje Delo, so se organi pregona odločili za preiskavo proti eni osebi. Pristojna ljubljanska okrožna tožilka Jasmina Vesel je staršem junija letos odgovorila, da je zoper Merkunovo maja na Okrajnem sodišču v Trbovljah vložila zahtevo za posamezna preiskovalna dejanja zaradi kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravniške dejavnosti.

Zoper Jurco in Medvedovo ter Splošno bolnišnico Trbovlje in nekdanjo direktorico Marinko Barovič pa je tožilka glede na mnenje Iztoka Takača in spisovno dokumentacijo kazensko ovadbo zavrgla, sporočilo tožilke še povzema časnik.

Da so se v primeru smrti enojajčnih dvojčkov zgodile številne nepravilnosti, je pokazal tudi nadzor v porodnišnici, ki so ga aprila 2016 opravili predstavniki zdravniške zbornice. Carski rez naj bi bil ustno načrtovan za 37. teden nosečnosti, nosečnica pa je bila nato zaradi odsotnosti anesteziologov na poseg naročena šele v 38. tednu.

Na okrajnem sodišču med tem po besedah odvetnika Vajde preiskava še poteka. Staršev sodišče še ni zaslišalo, navaja Delo. V začetku septembra sta bila sicer vabljena na preiskovalni oddelek trboveljskega sodišča, vendar nista bila zaslišana, saj naj bi zdravnica Merkunova tik pred tem zahtevala, da preiskavo primera prevzame drugo sodišče.