Slovenski in avstrijski policisti razbili mednarodno kriminalno združbo

Ugotovili so, da je združba prodala vsaj kilogram heroina, 28 kilogramov kokaina, 130 kilogramov konoplje ter proizvedla in prodala 34 kilogramov amfetamina. Vodji združbe se očita, da si je s prodajo pridobil več kot milijon evrov protipravne premoženjske koristi. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Slovenski kriminalisti so v sodelovanju z avstrijskimi kolegi v preteklem tednu zaključili dve leti trajajočo preiskavo, s katero so razbili mednarodno kriminalno združbo, ki je trgovala z drogo na širšem območju Slovenije, Avstrije in Italije. Za več kot 200 različnih kaznivih dejanj so ovadili 49 oseb, 15 se jih je znašlo v priporu.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi David Antolovič, je bila ta preiskava posebna, saj je zahtevala zelo ustvarjalno taktično iznajdljivost pri pridobivanju ključnih dokazov. Rezultati so po njegovih besedah tudi posledica odličnega sodelovanja z Okrožnim državnim tožilstvom v Kranju in Specializiranim državnim tožilstvom (SDT), ki je ta predkazenski postopek usmerjalo, ter odličnega sodelovanja z avstrijskimi kolegi.

Jeseničan vodil hudodelsko mednarodno združbo

Vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj Primož Donoša je pojasnil, da so v času preiskave ugotovili, da je 31-letnik z območja Jesenic vodil hudodelsko mednarodno združbo, ki je na mednarodni ravni izvrševala kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami in orožjem.

"Kriminalna združba je iz Severne Evrope v Slovenijo tihotapila prepovedani kokain, sama pa je proizvajala amfetamin in tudi konopljo. Vodja združbe je poskrbel, da je 29-letni osumljeni, doma z območja Ljubljane, organiziral skupino oseb, ki je v več stanovanjskih hišah uredila in skrbela za proizvodnjo konoplje. Kriminalna združba je sama iz Avstrije nabavljala mlade rastline konoplje in kasneje tudi odkupila pridelek," je dejal in dodal, da je bila na enak način organizirana dejavnost druge kriminalne združbe, ki jo je vodil srbski državljan.

31-letni vodja združbe je zagotavljal vozila s prirejenim prostorom, ki so jih uporabljali za prevoz droge. Povezal se je s 34-letnim slovenskim državljanom, ki je živel v BiH. Ta je organiziral tudi prevoz večje količine vojaškega orožja, ki je bil namenjen v Nemčijo in naprej v Belgijo. A so ga v Nemčiji prestregli varnostni organi in v vozilu zasegli pet avtomatskih pušk, pištolo in naboje. Po tem zasegu se je del kriminalne združbe preselil v Avstrijo na območje Salzburga, kjer so nadaljevali kriminalne dejavnosti.

Prestregli kurirja, ki je v Avstrijo peljal heroin

Kot je povedal, si je združba izmenjevala kurirje, tako so prestregli tudi kurirja z območja Bleda, ki je v Avstrijo peljal kilogram heroina. Da bi se izognili policijskemu nadzoru, so člani kriminalne združbe uporabljali planinske poti, na Gorenjskem tudi stari prehod Ljubelj. Poleg tega se je združba ukvarjala tudi z izterjavo dolgov.

9. in 10. januarja so s pomočjo 500 kriminalistov in policistov pri 28 osumljenih opravili 50 hišnih in drugih preiskav. Pri tem so zasegli 11 kilogramov amfetamina, več kot tri tisoč tablet ekstazija, več deset kilogramov posušene konoplje, kilogram kokaina, nekaj orožja in več kot 300 tisoč evrov gotovine. Zasegli so tudi dve vozili, namenjeni izvajanju prevoza drog.

Zoper 49 oseb so podali kazenske ovadbe za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog in orožja. Ugotovili so, da je združba prodala vsaj kilogram heroina, 28 kilogramov kokaina, 130 kilogramov konoplje ter proizvedla in prodala 34 kilogramov amfetamina. Vodji združbe se očita, da si je s prodajo pridobil več kot milijon evrov protipravne premoženjske koristi.

V Avstriji izvedli sedem aretacij

Prijeli in pridržali so 28 osumljencev kaznivih dejanj, 15 so jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je za 14 osumljencev odredil pripor, za enega od teh pa hišni pripor.

Po besedah vodje urada državne kriminalistične policije Salzburg Christiana Voggenbergerja so v Avstriji skupno izvedli sedem aretacij, kjer so aretirali pet avstrijskih in dva državljana BiH. Opravljenih je bilo 12 hišnih preiskav, zaseženih pa 12.516 gramov marihuane in 719 gramov kokaina, 500 tisoč evrov gotovine, luksuzni avtomobili, mobilni telefoni, ročno strelno orožje, plašilna pištola ter razna zdravila.