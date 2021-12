V Ormožu v hišni preiskavi zasegli kilogram heroina, osumljenec v priporu

Ormoški policisti so v sredo pri 23-letnem osumljencu opravili hišno preiskavo na treh naslovih na območju ormoške in ljutomerske upravne enote in mu med drugim zasegli kilogram heroina. Po pridržanju so ga v četrtek privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika ptujskega sodišča, ta mu je odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Maribor.