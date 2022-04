Prijet med prodajo heroina, v hišni preiskavi našli še kokain

Policisti so prijeli 21-letnega Ljubljančana, ki je drugi osebi prodal prepovedano drogo heroin, kasneje pa so v hišni preiskavi pri osumljencu našli še večje količine heroina in kokaina. Moški je v priporu.

Bežigrajski policisti so 19. aprila 2022 na terenu zalotili 21-letnega osumljenca, ki je drugi osebi prodal prepovedano drogo heroin, ki so jo kupcu v postopku zasegli.

Pri osumljencu so policisti v nadaljnjem postopku našli okoli 50 zavitkov s skupno okoli 100 grami prepovedane droge heroin in okoli 50 zavitkov s skupno okoli 23 grami prepovedane droge kokain.

V preiskavi so policisti našli še denar, za katerega sumijo, da izhaja iz prepovedane prodaje drog. Foto: PU Ljubljana

Policiji zaradi drog že znan

V nadaljevanju so po pridobljeni odredbi in opravljeni hišni preiskavi zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami našli še manjšo količino droge ter pripomočke za predelavo. Osumljenega Ljubljančana, ki je bil do zdaj že dvakrat pravnomočno obsojen zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, so včeraj s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.