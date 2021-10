Nekdanji odvisnik od heroina: Začelo se je že v osnovni šoli #video

"Začel sem postopoma, v dveh letih pa je uživanje postalo vsakodnevno. In še vedno sem si lagal, da nisem kot drugi, ker sem še vedno hodil v šolo in ker nisem bil na cesti," je svojo pot v odvisnost opisal Brane Miličevič.

"Začelo se je že v osnovni šoli z alkoholom, ob prehodu v srednjo šolo sem začel kaditi marihuano," je Brane Miličevič, nekdanji odvisnik, v oddaji Dobro jutro na Planetu opisal začetke uživanja opojnih substanc, pri katerih je sčasoma "napredoval" do heroina.

"Po drogah sem posegel zaradi čustvene podhranjenosti, manjkala mi je potrditev, tudi pohvala, da nekaj delam dobro in da imam neki smisel. Tega nisem dobil in potrditev sem začel iskati drugje, v napačnih stvareh," je pojasnil, "v najstništvu so se seveda začeli prebujati tudi hormoni, želel sem si pozornosti deklet, ki je nisem dobil. Bil sem odličnjak, več pozornosti deklet pa so dobili tisti, ki so kaj spili in skadili. Tako sem tudi sam začel iskati pozornost na ta način."

"Misliš, da imaš vse pod nadzorom"

"Dobiš željo po premikanju meja, postaneš del neke skupine, počutiš se opaženega in sprejetega, pa čeprav na napačen način. Strahu pred posledicami je vse manj, začneš misliti, da si drugačen in da se tebi ne more nič zgoditi, da imaš vse pod nadzorom," je dejal Miličevič, ki je heroin začel uživati že v srednji šoli.

"Ko se zaveš, da si v težavah, je lahko že prepozno." Foto: zajem zaslona/Planet TV

"Najprej sem užival poživila, kokain, amfetamine in ekstazi. Ker se po tem nisem mogel umiriti in zaspati, so mi moji 'dobri' prijatelji svetovali heroin," je povedal, "začel sem postopoma, v dveh letih pa je uživanje postalo vsakodnevno. In še vedno sem si lagal, da nisem kot drugi, ker sem še vedno hodil v šolo in ker nisem bil na cesti."

"S tem, ko mi je z manipuliranjem in laganjem to uspevalo prikriti pred učitelji in starši, sebi pa dopovedovati, da imam vse pod nadzorom, je moja samozavest rasla. Vse to pa je odpiralo vrata odvisnosti," je poudaril Miličevič, "odvisnik ne postaneš čez noč, to je počasen proces in prav zato, ker je tako počasen, se ti zdi, da je vsak dan isti in da to ni težava. Ko se zaveš, da si v težavah, pa je lahko že prepozno."

Je v času koronakrize uporaba prepovedanih drog zrasla?

Integrativna psihoterapevtka Mina Paš, svetovalka v združenju DrogArt, je v oddaji Dobro jutro dejala, da o porastu uporabe prepovedanih drog in večjem številu odvisnikov v obdobju pandemije koronavirusa sicer ne more govoriti, se pa spreminjajo preference glede substanc, po katerih ljudje posegajo.

"V preteklem letu, ko smo bili v karanteni, ko ni bilo šole in ko so bili mladi v precejšnjih stiskah, povsem izolirani drug od drugega, se je spremenila izbira substanc. Če so prej eksperimentirali s poživili, ki so jih uporabljali bolj za druženje, so zdaj ob vsej izoliranosti, tesnobi in stiskah uporabljali substance, ki so jim te stiske blažile," je pojasnila.

