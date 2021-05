Pot droge čez Balkan: kdo so glavni igralci, ki obračajo milijarde?

Vrednost trgovine s prepovedanimi substancami v državah Zahodnega Balkana je nemogoče oceniti. Nekaj pa je jasno, gre za milijarde evrov, te med drugim obračajo albanska mafija, ki je prevzela trgovino z narkotiki v Veliki Britaniji, in srbski tihotapci kokaina, ki denar posojajo podjetjem in politikom po vsej regiji.

V organizaciji Globalna iniciativa za boj proti organiziranemu kriminalu iz Švice so predstavili poročilo, v katerem analizirajo dogajanje na področju trgovine prepovedanih snovi v državah Zahodnega Balkana. Ob tem v organizaciji poudarjajo, da je vrednost trgovine z drogami nemogoče oceniti, gre pa za milijarde evrov.

Marihuana raste na Balkanu

Marihuana je najpogostejša droga na Balkanu in v nasprotju z drugimi drogami jo na Balkanu tudi proizvajajo. Večina proizvodnje poteka v Albaniji, čeprav se v zadnjih letih povečuje v vseh državah Zahodnega Balkana. Večina marihuane potuje iz Albanije v treh smereh. Prva vodi prek Jadranskega morja v Italijo, druga v Grčijo, tretja pa prek Severne Makedonije in Črne gore proti severnim državam. Velik del marihuane potuje tudi prek Slovenije v Avstrijo in naprej v Nemčijo, vse do Velike Britanije. V vsaki državi je kilogram marihuane na črnem trgu dražji.

Heroin na Balkan iz Turčije

Skozi jugovzhodno Evropo vsako leto potuje 60–65 ton heroina. Večina heroina vstopi v Evropo skozi Turčijo, potuje do Severne Makedonije, kjer se razdeli ma manjše dele, in pot nadaljuje v vse sosednje države. V povprečju cena kilograma heroina zraste za dva tisoč evrov vsakič, ko prečka mejo posamezne države.

Kokain priljubljen le v mestih

Mafijske organizacije iz držav Zahodnega Balkana se med največjimi igralci na svetovnem trgu kokaina. Kljub temu je kokaina v teh državah bolj malo, kar je verjetno posledica majhne kupne moči. Kokain je priljubljen predvsem v mestih, v nekaterih državah pa je vse bolj prisoten tudi crack kokain.

Večina kokaina, ki je sicer namenjen zahodnim državam v EU, pride iz Južne Amerike in vstopi v regijo skozi pristanišča Črne gore in Albanije. Kilogram kokaina, ki je približno 90-odstotno čist, ob vstopu v regijo stane med 25 in 30 tisoč evrov. Vse več kokaina v prestolnice držav Zahodnega Balkana pa v zadnjih letih prihaja tudi iz Romunije, Bolgarije in Grčije.

Sintetične droge

V nasprotju z večino drugih drog sintetične potujejo v države Zahodnega Balkana, kjer so zaradi razmeroma nizke cene vse bolj priljubljene, iz Zahodne Evrope, predvsem iz Nizozemske. V ospredju so predvsem amfetamini, metaamfetamini in ekstazi (MDMA).