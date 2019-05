NLB prala denar iz trgovine s kokainom? #Argument

V oddaji Argument na Planetu bomo danes ob 21. uri med drugim govorili o tem, kako so Šariću pri pranju denarja pomagali bankirji naše največje banke, kdo so Slovenci, ki so pri tem gledali stran, in kdo je nekdanji visoki uslužbenec NLB, ki mu v Srbiji sodijo za pranje umazanega denarja iz trgovine s kokainom.

V oddaji bomo objavili tudi obtožnico proti visokemu uslužbencu NLB v Novem Sadu, ki je za Šarićevega odvetnika opral kar slabega pol milijona evrov. Razdrobljene na skoraj 19 tisoč bankovcev jih je v enoto NLB prinesel v potovalni torbi.

O pranju srbskega umazanega denarja v NLB bodo v oddaji govorili:

- ekonomist Rado Pezdir,

- šef preiskave o bančni luknji, poslanec SDS Anže Logar in

- kriminolog, nekdanji član KPK, Bojan Dobovšek.

Orbanov človek v našem parlamentu

Beseda bo tekla tudi o tem, kdo je človek Viktorja Orbana v našem parlamentu, ki Madžare poziva k bojkotu proslav ob vrnitvi Prekmurja k Sloveniji.

Ferenc Horvath, ki je hkrati predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, več kot dva tedna ignorira poziv protikorupcijske komisije, naj zaradi nezdružljivosti funkcij odstopi s položaja poslanca.

V tujini pozivi k sodnemu pregonu veganskih staršev

Ruleta. Tako zdravniki pravijo početju staršev, ki otroke podvržejo strogim veganskim dietam. Pri nas so zaradi smrti podhranjenih otrok že padle prve zaporne kazni. Burne polemike za in proti pa še ni konec. Spopad mnenj boste lahko spremljali tudi v današnjem Argumentu.

Strokovnjaki iz belgijske Kraljeve akademije za medicino so po več primerih otroških smrti celo pozvali k sodnemu pregonu staršev, ki svoje otroke hranijo zgolj z vegansko prehrano, iz katere so izključeni vsi izdelki živalskega izvora, tudi mleko in jajca.