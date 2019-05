"Veganska dieta lahko vašega otroka ubije" #Argument

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki iz belgijske Kraljeve akademije za medicino so po več primerih otroških smrti pozvali k sodnemu pregonu staršev, ki svoje otroke hranijo zgolj z vegansko prehrano, iz katere so izključeni vsi izdelki živalskega izvora, tudi mleko in jajca.