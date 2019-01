Shod proti agresivnemu veganstvu razburja družbena omrežja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci se očitno ne delimo le na desne in leve, temveč tudi na mesojedce in vegane. Z napovedjo shoda proti razmahu agresivnega veganstva se je namreč na Facebooku vnela ostra polemika med zagovorniki živalske in rastlinske hrane.