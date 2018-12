Veganske jedi bi lahko ponekod v Kaliforniji postale obvezne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Los Angelesu so predlagali zakon, ki naj bi veleval, da morajo vsi ponudniki hrane v večjih prireditvenih prostorih ponujati vsaj eno z beljakovinami bogato vegansko jed.

Na zamisel, da bi v kinematografih, športnih središčih, živalskem vrtu in na letališču ponujali vsaj eno z beljakovinami bogato vegansko jed, je prišel losangeleški svetnik Paul Koretz.

S tem se hoče na svoj način boriti proti vse večjim podnebnim spremembam in hkrati ljudem, ki se prehranjujejo izključno z rastlinsko prehrano, omogočiti, da imajo tudi v zabavnih središčih dobre možnosti za prehranjevanje, poročajo losangeleški mediji.

Preden bi zakon stopil v veljavo, ga mora potrditi losanegelški mestni urad. In če se bo to zgodilo, njegovo vpeljevanje ne bi smelo biti težava, pravi Koretz. "V tem ne vidim prav nobene slabe strani, saj lahko spremembo uvedemo brez težave, na kateremkoli prireditvenem prostoru. V kinematografih strežejo hot-doge, po tem bi stregli še veganske hot-doge."

Foto: Getty Images

Los Angeles tekmuje z New Yorkom

S tem zakonom bi Los Angeles pridobil nekaj prednosti ob New Yorku, ki je bil lani razglašen za najboljše mesto za vegane.

A omenjeni predlog je povsem logičen za L.A., mesto, kjer je zdrav življenjski slog na prvem mestu, ljudje pa (zdravi) hrani posvečajo ogromno pozornosti. Tamkajšnji prebivalci so vse bolj odprti do rastlinske prehrane, tudi tisti, ki so še vedno mesojedci.

Preverite tudi: