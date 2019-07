Tošić bo moral za 15 let v zapor

Vodja slovenskega dela mednarodne kriminalne združbe Dragan Tošić, ki mu je višje sodišče sprva prisodilo 16 let in pol zapora, bo po informacijah Dela za zapahi prebil naslednjih 15 let.

V ponovljenem sojenju so Tošića in nekatere druge njegove sodelavce spoznali za krive kaznivega dejanja neupravičenega prometa z drogami in kaznivega dejanja hudodelskega združevanja. Zaradi begosumnosti so zanj odredili pripor, sodišče pa je pred dnevi ukrep pripora podaljšalo. Iz sklepa o podaljšanju pripora je razvidno, da so višji sodniki nekaterim vpletenim nekoliko znižali zaporno kazen, še piše Delo.

Tošić je sicer na prostosti preživel od leta 2012 do leta 2018, po koncu ponovljenega sojenja pa se je moral marca lani preseliti v pripor na Povšetovi v Ljubljani.