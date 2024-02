Slovenija bo še naprej pomagala Ukrajini in Gazi

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je v Bruslju sodelovala na neformalnem srečanju zunanjih ministrov EU, ki poteka pod taktirko belgijskega predsedstva Svetu EU. Srečanje, na katerem so ministri razpravljali o odnosih EU z Afriko in Turčijo ter o nadaljnji pomoči Ukrajini in humanitarni pomoči Gazi, sta gostila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib.

"Moje glavno sporočilo danes je, da bo Slovenija nadaljevala s humanitarno pomočjo civilistom v Gazi. Okoli 30 tisoč humanitarnih delavcev Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (angleško United Nations Relief and Works Agency - UNRWA), ki dnevno razdeljujejo hrano Palestincem, ne sme v že tako nevzdržnih razmerah, razdeljevanja pomoči ustaviti. Vnovič sem pozvala, da je nujno premirje, izpustitev talcev in uvedba sankcij zoper nasilne izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Le premirje bo zagotovilo nemoteno dostavo humanitarne pomoči - gre namreč za grozljivo človeško tragedijo - in omogočilo začetek resnih pogovorov za rešitev dveh držav," je v razpravi povedala Fajonova.

Mir in stabilnost v Afriki sta pomembna tudi za Evropo

Ministri so se strinjali, da je močno partnerstvo z Afriko ključno za reševanje skupnih izzivov, s katerimi se soočamo na globalni ravni. "EU in afriške države smo izjemno pomembni partnerji ne le zaradi geografske bližine, temveč tudi zaradi skupnih interesov, povezanih z varnostjo in blaginjo naših ljudi. Mir in stabilnost v Afriki, ki se spopada z revščino, podnebnimi spremembami in konflikti ter terorizmom, sta pomembna tudi za Evropo. Zato je tesnejše sodelovanje nujno in Slovenija se tega dobro zaveda, nenazadnje so nam afriške države pri glasovanju o nestalnem članstvu v Varnostnem svetu Združenih narodov izkazale veliko zaupanje. Na dvostranski ravni vztrajno krepimo odnose z afriškimi državami, o čemer priča tudi odprtje veleposlaništva v Etiopiji. V multilateralnem okviru pa se že nekaj časa zavzemamo za prilagoditev mednarodnega sistema, vključno z Združenimi narodi in mednarodno finančno arhitekturo, ki bi omogočila učinkovitejšo obravnavo afriških izzivov," je še poudarila.

Podpora Ukrajini in pomembnost Turčije

EU ministri so govorili tudi o nadaljnji pomoči Ukrajini. "Pozdravljam četrtkov dogovor vrha EU o dodelitvi 50 milijard evrov pomoči Ukrajini. Ruska agresija vstopa v tretje leto, zato je ključno nadaljevati s pomočjo državi v okviru Evropskega mirovnega instrumenta kot tudi na področju reform. Slovenija si bo še naprej prizadevala za pridobivanje širše mednarodne podpore za mirovno formulo Zelenskega, tudi v Varnostnem svetu," je povedala Fajonova.

V popoldanskem delu zasedanja so se ministri osredotočili na odnose med EU in Turčijo. "Turčija je pomembna strateška partnerica EU, še posebej ko gre za gospodarsko in varnostno sodelovanje," je dejala ministrica.

Spomnila je, da tudi sama načrtuje obisk Turčije, in sicer z močno gospodarsko delegacijo. Ministri so bili enotni, da je reden dialog s Turčijo v vedno bolj napetih geopolitičnih razmerah osrednjega pomena, so še sporočili z ministrstva.