Šiško za praznike ne želi v zapor #video

Predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija in vodja Štajerske varde Andrej Šiško bi se moral pred kratkim zglasiti v zaporu, kjer bi odsedel še preostanek zaporne kazni. Čeprav meni, da mu je bil poziv na prestajanje zaporne kazni vročen prepozno in napačno, je vseeno vložil prošnjo za preložitev. A mariborsko sodišče, ki vztraja, da so Šišku sklep pravilno vročili, je to prošnjo zavrglo.

Pošto sta namesto njega sprejela njegova mama in oče

Kot je Šiško dejal za Planet TV, poziva za prestajanje zaporne kazni ni prejel. "Ne morem se odzvati na nekaj, česar ni. Česar nikoli nisem dobil. Za to sem izvedel iz medijev," pravi.

Kot pojasnjuje, je sodišče pošto v prvem in drugem primeru predalo njegovi mami, v zadnjem primeru pa očetu. Ko je pošto dobil od mame, je v zakonitem roku vložil prošnjo za preložitev, pošte, ki jo je dobil njegov oče, pa ni dobil, saj jo je ta vrnil na sodišče, ker da ni pooblaščen za prevzem.

V zapor ravno čez praznike?

"Uradno nisem obveščen, da moram v zapor. Me pa zanima, zakaj bi moral iti zdaj v zapor. To je smešno. Zdaj so se znašli, kot da res ogrožam nekoga v tej državi, da moram ravno zdaj čez zimski obrat, ta staroverski praznik, pa potem božič in novo leto v zapor," pravi. Sam meni, da gre za norčevanje iz njega in da so to kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin.