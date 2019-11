Vlada vardistom stopa na prste: grozijo jim visoke denarne kazni #video

Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije. Varde in vaške straže pa ovirajo njeno delo, povzročajo vznemirjenost in strah, pravijo na vladi, ki v državni zbor po nujnem postopku pošilja spremembe zakonodaje. Vardistom grozijo globe v višini več tisoč evrov.

Vlada je sprejela spremembe novel zakonov o varstvu javnega reda in miru ter o nadzoru državne meje, ki bosta omogočila učinkovitejše varovanje javnega reda in miru ter učinkovitejše delo policije oziroma vodenje prekrškovnih postopkov, ki so povezani z zagotavljanem varnosti tako posameznikom kot skupnosti, so sporočili. Spremembe novel zakonov je sprejela zaradi delovanja tako imenovanih vard in vaških straž.

Kot so zapisali na vladi, je osnovna dolžnost, naloga in poslanstvo policije zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, zato je treba zakonsko področje nadgraditi s kaznivostjo določenih ravnanj, da bo policija lahko učinkovito izvajala svoje zakonsko določene dolžnosti oziroma nalogo varovanja državne meje.

"Povzročajo vznemirjenost in strah"

"Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije. T. i. varde in vaške straže pa napovedujejo oziroma skušajo posegati v pristojnost in naloge policije, ovirajo njeno delo, v delu javnosti pa povzročajo vznemirjenost in strah," so zapisali.

Šiško: Ne morejo nas ustaviti

Andrej Šiško, vodja t. i. Štajerske varde, pravi, da bodo kljub visokim kaznim še naprej izvajali aktivnosti. Na takšen način nas ne morejo ustaviti, pravi Šiško, ki meni, da gre za dogodek brez primere v slovenski zgodovini. "Samo zato, da ne bi počeli tega, kar počnemo, da ne bi več obstajali, na silo sprejemajo zakone, ki bi nas onemogočili," pravi Šiško in dodaja, da ne delajo nič protizakonitega.

Šiško ocenjuje, da sprememb zakonodaje poslanci ne bodo sprejeli. Če pa zakon vseeno potrdijo, Šiško pravi, da imajo na voljo več mehanizmov, s katerimi bi preprečili sprejem novel, in sicer referendum, pritožbo na ustavno sodišče in tudi pritožbo na mednarodno sodišče za človekove pravice. "Imamo pa še skritega asa v rokavu, o katerem zdaj še ne želim govoriti," še pravi Šiško.

Paradiranje ob meji v skupini: najmanj 1.500 evrov



S predlogom sprememb zakona o nadzoru državne meje vlada predlaga prepoved:



- vsakršnega ravnanja posameznika ali skupine, ki se z namenom nadzora državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje,

- ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.



Za to kršitev je globa za posameznika najmanj 1.000 evrov, če posameznik stori dejanje v skupini, pa najmanj 1.500 evrov.

Imitacije orožja: globa do 2.000 evrov



S spremembami zakona o varstvu javnega reda in miru pa vlada predlaga, da je dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, a se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja, ne štejejo za orožje, prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb.



Izjema velja, če se navedeni predmeti uporabljajo kot rekviziti nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje, razkazovanje ali uporaba orožja ali predmetov iz drugega odstavka in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.



Globa za kršitev, kadar jo izvrši posameznik, je od 500 do 1.000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznik kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 evrov.

Maskirna oblačila: globa do 2.000 evrov



Vlada predlaga tudi nov prekršek, ki se nanaša na uporabo maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. S predlogom je določeno, da je prepovedano nošenje navedenih oblačil, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb. Omejitev ne velja, če se maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, nosi kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje oblačil ali uniform in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.



Za ta prekršek je določena globa od 500 do 1.000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznik kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 evrov.

Ker so globe predpisane v razponu, obe noveli prekrškovnim (nadzornim) organom tudi omogočata, da bodo lahko v hitrem postopku izrekli tudi globo, ki je višja od najnižje predpisane.

