Kako se bo na zahteve sveta za nacionalno varnost odzval Šiško?

Potem ko je svet za nacionalno varnost včeraj zahteval spremembe zakonodaje za možnost ukrepanja proti "vardam", bomo v oddaji Planet 18 gostili že obsojenega vodjo Štajerske varde Andreja Šiška. Med drugim ga bomo vprašali, ali bo njegova varda kljub temu nadaljevala patruljiranje ob slovensko-hrvaški meji in ali zaradi svojega delovanja pričakuje ponovno vabilo na sodišče.

V minulih dneh so mediji namreč spet poročali o aktivnostih, usposabljanjih in "patruljiranju" pripadnikov Štajerske varde ob slovensko-hrvaško meji. Štajerska varda je v zadnjem času vzbudila tudi zanimanje tujih medijev.

Člani varde so se pri svojih aktivnostih večkrat srečali s policijo. Ta je Šiškovo skupino nadzorovala, a pri tem ni odkrila nobenih nezakonitih dejavnosti.

Policija nasprotuje ustanavljanju vaških straž?

Je pa policija včeraj na Tumblerju zapisala, da nasprotuje ustanavljanju samooklicanih skupin in tako imenovanih vaških straž ter njihovim aktivnostim ob državni meji, "ker aktivnosti, ki jih izvajajo, predstavljajo določeno stopnjo varnostnih tveganj".

